Waldquelle feiert 40 Jahre in Kobersdorf

Seit 40 Jahren wird Waldquelle Mineralwasser in Kobersdorf abgefüllt. Der Standort entwickelte sich vom regionalen Produzenten zu einem der wichtigsten Mineralwasserwerke Österreichs.

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Vom regionalen Abfüller zur starken Marke: Vor 40 Jahren nahm Waldquelle die Produktion am heutigen Standort in Kobersdorf auf. Seither hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und zählt heute zu den führenden Mineralwasserproduzenten Österreichs. Die Geschichte der Quelle reicht allerdings wesentlich weiter zurück: Bereits im 16. Jahrhundert wurde das mineralstoffreiche Wasser im Burgenland entdeckt und aufgrund seiner Reinheit geschätzt.

Heute arbeiten rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort. Moderne Produktionsanlagen sorgen dafür, dass die natürliche Qualität des Wassers erhalten bleibt. Geschäftsführer Vítězslav Staněk betont, dass Kobersdorf heute für moderne Produktion, nachhaltige Verpackungslösungen und langfristig gesicherte Arbeitsplätze im Burgenland stehe.

Waldquelle lebt von seinen großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. © Laura Jagoschütz

Mehr als 100 Millionen Flaschen pro Jahr

Die Produktionszahlen zeigen die Entwicklung eindrucksvoll: Mittlerweile werden jährlich deutlich mehr als 100 Millionen Flaschen Waldquelle und Private-Label-Produkte in Kobersdorf abgefüllt und in ganz Österreich ausgeliefert.

In den Sommermonaten verlassen täglich bis zu 90 Lkw den Standort. Produziert wird auf zwei PET-Linien sowie einer Glas-Mehrweglinie. Zu den erfolgreichsten Produkten zählt weiterhin Waldquelle Spritzig in der 1,5-Liter-PET-Flasche, von der jährlich bis zu 25 Millionen Stück verkauft werden. Insgesamt umfasst das Sortiment inzwischen mehr als 20 Produkte.

Bedeutender Arbeitgeber im Burgenland

Waldquelle Design im Vergleich © Laura Jagoschütz

Mit dem Wachstum der Produktion stieg auch die Zahl der Beschäftigten. Während zu Beginn 19 Personen am Standort arbeiteten, sind es heute rund 100. Der dienstälteste Mitarbeiter ist seit 32 Jahren im Unternehmen tätig. Zwischen 1999 und 2025 gingen 23 Beschäftigte in den Ruhestand – ein Hinweis auf die hohe Arbeitsplatztreue und die enge regionale Verbundenheit.

Nachhaltigkeit im Fokus

Waldquelle setzt seit Jahren auf nachhaltige Verpackungen und eine ressourcenschonende Produktion. Bereits rund 22 Prozent des Absatzes entfallen auf die 1-Liter-Glas-Mehrwegflasche.

Zu den Maßnahmen zählen die Umstellung der Flotte auf zwölf Elektrostapler, Investitionen in Mehrwegverpackungen sowie Baumpflanzaktionen mit insgesamt mehr als 5.000 Bäumen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen mit regionalen Nachhaltigkeitsprojekten und Wanderveranstaltungen. Auch künftig soll Kobersdorf das Herzstück von Waldquelle bleiben. Das Unternehmen investiert laufend in Produktion, Infrastruktur und Mehrwegsysteme. Damit setzt der Mineralwasserhersteller auf weiteres nachhaltiges Wachstum und bekennt sich langfristig zum Wirtschaftsstandort Burgenland.