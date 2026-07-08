Hochriegl präsentiert sich in neuem Look

Die Wiener Traditionssektmarke modernisiert ihren Markenauftritt. Das neue Design verbindet Tradition mit zeitgemäßer Optik und soll für mehr Präsenz im Regal sorgen.

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Die Wiener Traditionssektmarke Hochriegl präsentiert sich ab sofort in einem umfassend überarbeiteten Design. Nach der Kampagne "Ein Hoch auf uns" anlässlich des 135-jährigen Jubiläums folgt damit der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Marke.

Mit dem neuen Markenauftritt will Hochriegl moderner auftreten, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Grundlage für das Redesign waren umfassende Marktforschungen, die bereits im Vorjahr den Fokus stärker auf Vielfalt, Lebensfreude und eine zeitgemäße Ansprache gelegt hatten.

Modernes Design mit vertrauten Elementen

Das neue Erscheinungsbild verbindet bekannte Markenelemente mit einer frischen Optik. Der charakteristische Wappen-Adler wurde neu interpretiert, der Schriftzug behutsam überarbeitet und das markante "H" als eigenständiges Markensymbol etabliert. Auch die Farbwelt wirkt klarer und moderner, während eine neue Banderole den Flaschen mehr Dynamik verleiht und die Orientierung innerhalb des Sortiments erleichtern soll. Entwickelt wurde das Redesign gemeinsam mit der Wiener Kreativagentur DODO. Ziel war es, den Wiedererkennungswert der Marke zu erhalten und gleichzeitig einen zeitgemäßen Auftritt zu schaffen.

Mehr Präsenz im Regal

Design mit einer Portion Wiener Charme. © Hochriegl / DODO Wien

"Hochriegl ist die zugängliche Wiener Sektmarke für alle – traditionell und zeitgemäß, unkompliziert und mit einer gehörigen Portion Wiener Charme", beschreiben Georg Feichtinger und Katharina Maun von DODO die Positionierung der Marke. Das Redesign sei mit viel Fingerspitzengefühl umgesetzt worden, damit die Marke vertraut bleibe und gleichzeitig frischer sowie prägnanter wirke.

Mit dem neuen Auftritt möchte Hochriegl seine Sichtbarkeit im Handel stärken und sich auch in digitalen Kanälen moderner präsentieren. Die traditionsreiche Marke, die seit 1890 für Wiener Sektkultur steht, setzt damit ihren eingeschlagenen Modernisierungskurs konsequent fort.