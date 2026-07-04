Österreicher sagt Visa und Mastercard den Kampf an

Der Wiener Unternehmer Christian Pirkner wagt sich mit Bluecode ins Gigantenduell. Es ist eine europäische Bezahl-Lösung gegen die US-Dominanz im Zahlungssektor: Mit Sitz in Wien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Europa teilen sich zwei US-Giganten das Geschäft mit digitalen Zahlungen, Bankomat- und Kreditkarten auf: Visa und Mastercard. Die Gewinnmarge liegt bei mehr als 70 Prozent, die Gebühren machen 1 bis 3 Prozent des Transaktionswerts aus und beide Firmen sind von den Launen des US-Präsidenten Donald Trump abhängig.

Denn die US-Regierung kann nicht nur KI-Modelle wie jenes von Anthropic für die EU abschalten, es könnte auch die Zahlungsinfrastruktur des alten Kontinents stilllegen. Hier kommt der Wiener Christian Pirkner ins Spiel, der ein Gegenmodell zur US-Kontrolle aufgebaut hat, das auch schon funktioniert.

Europäische Lösung aus Wien

Christian Pirkner, Chef von Bluecode, mit Journalist Aaron Brüstle. © bluecode

"Bluecode ist die Alternative zu Mastercard und Visa. Niemand kann sie von den USA aus abschalten. Schon jetzt funktioniert das Netzwerk. Wir hoffen, dass mehr Banken auch unsere europäische Lösung anbieten", sagt Pirkner oe24.

Die Firma Bluecode, die ihren Sitz in Wien mit rund 70 Mitarbeitern hat, ermöglicht Zahlungen via Smartphone.

Bluecode funktioniert über einen einmalig gültigen Barcode, der in der Mobil-App generiert und direkt vom Kassenpersonal gescannt wird. Der Rechnungsbetrag wird dann vom Konto des Kunden abgebucht – bei Partnerbanken erfolgt dies direkt vom verbundenen Konto. Mittlerweile funktionieren auch NFC-Zahlungen (kontaktlos einfach durch Hinhalten des Smartphones ans Bezahl-Terminal). Die Gebühren sind geringer als bei Visa oder Mastercard.

Payment-Roaming als Geheimwaffe

Christian Pirkner, CEO von Bluecode, sagt oe24: "Unsere Mission ist es, eine kontobasierte europäische Zahlungslösung zu bieten, die sicher und benutzerfreundlich ist. Bluecode bringt Vorteile für europäische Banken, Händler und Verbraucher gleichermaßen." Dann erklärt er das Payment-Roaming.

Erste Asien-Digital-Zahlung ohne US-Beteiligung

Pirkner hat in seiner Jugend den Shazam-Algorithmus mitentwickelt, der automatisiert Lieder erkennen kann und Titel, Künstler, Genre dazu liefert. Er hat dann mit zwei erfolgreichen Firmenverkäufen sein Fundament als Unternehmer gelegt. Jetzt dient er auch als Präsident der EMPSA (European Mobile Payment Systems Association), einer Organisation, die für europaweites Zahlen (funktioniert auch weltweit) eintritt und dafür einen genialen Weg gefunden hat.

Hier kann man zum Beispiel schon mit Bluecode bezahlen. © bluecode

Beim sogenannten Payment Roaming können Nutzer verschiedener teilnehmender Netzwerke ihre gewohnten mobilen Bezahlsysteme in anderen Ländern nutzen, ähnlich wie beim Roaming im Mobillfunk.

"Nutzer zahlen in anderen Netzen genauso, wie sie es in ihrem eigenen tun. Der Netzwechsel erfolgt völlig reibungslos, und der Nutzer roamt im jeweiligen anderen Netz, genauso wie beim grenzüberschreitenden Telefonieren und Surfen", erklärt Pirkner.

So hat er in Asien bezahlt, in einem Taxi, dessen AliPay-Zahlungssystem Teil des Roamingnetzwerkes ist – er hat dort mit Bluecode bezahlt, ohne Beteiligung von Visa oder Mastercard.