VW: Bis zu 100.000 Jobs und vier Werke weg

Volkswagen-CEO Blume will offenbar noch mehr Stellen abbauen als bisher bekannt. Es geht um 100.000 Jobs und den Wegfall der Werke in Hannover, Zwickau, Emden und Neckarsulm.

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Es ist eine verheerende Nachricht für die VW-Mitarbeiter, die am Freitag die Runde macht. Der geheime VW-Einsparungsplan sieht laut "Manager Magazin" schwere Einsparungen vor. So sollen in den nächsten Jahren im Konzern weltweit bis zu 100.000 der aktuell rund 660.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Sparpläne

Schon zuvor sprach CEO Oliver Blume über nötige Einsparungen, aber noch nie war von diesem Ausmaß die Rede. Die Kürzungen würden einen "brutalen Kahlschlag" bedeuten, heißt es von einem VW-Gewerkschafter.