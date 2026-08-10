XXXLutz bleibt Lieblingsmarke im Möbelhandel

Im Market Markttest 2026 sichert sich XXXLutz erneut den Gesamtsieg. Die Möbelkette erzielt Spitzenwerte bei Bekanntheit, Vertrauen, Kundentreue und Nachhaltigkeit.

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XXXLutz ist laut dem aktuellen Market Markttest 2026 erneut die stärkste Marke im österreichischen Möbelhandel. Die Untersuchung des Linzer Market Instituts basiert auf einer Befragung von 1.000 Personen aus der österreichischen Gesamtbevölkerung. Bewertet wurden die Bereiche Markenstärke, Markeninteresse, Brand Drive, ESG sowie Zukunftsfitness.

Deutlicher Vorsprung im Branchenranking

Aus den Ergebnissen dieser fünf Hauptkategorien wurde ein Gesamtranking erstellt. Dabei setzte sich XXXLutz erneut an die Spitze und konnte seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Anbieter sogar weiter ausbauen.

Spitzenwerte in allen Kategorien

Besonders stark schnitt XXXLutz bei Bekanntheit, Werbeauffälligkeit und Markenpräferenz ab. Auch bei Nutzungs- und Kaufbereitschaft sowie beim Preis-Leistungs-Verhältnis erreichte das Unternehmen Bestwerte.

Darüber hinaus überzeugt die Marke in emotionalen Kriterien wie Sympathie, Vertrauen und Kundentreue. Im Bereich ESG, der soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und die Bedeutung für den Standort Österreich bewertet, verteidigte XXXLutz ebenfalls den Spitzenplatz.

"Maßstab im heimischen Möbelhandel"

Für Market-Institutsleiter Prof. Dr. Werner Beutelmeyer liegt der Erfolg in der breiten Aufstellung der Marke begründet. XXXLutz vereine hohe Präsenz, starke Nutzung, Kaufattraktivität sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz. Diese Kombination mache das Unternehmen zum Maßstab im österreichischen Möbelhandel.

Emotionale Bindung als Erfolgsfaktor

Besonders bemerkenswert ist laut Market Institut die starke emotionale Verankerung der Marke. XXXLutz wurde nicht nur als auffälligste Marke bewertet, sondern auch zur Lieblingsmarke der Österreicherinnen und Österreicher gewählt, wenn es um Wohnen, Möbel und Einrichten geht. Zudem erreichte das Unternehmen den ersten Platz in der Kategorie Brand Drive, die Aspekte wie Sympathie, Vertrauen und Markentreue misst.

"Dieser Erfolg freut uns sehr, denn hier geht es um langfristige emotionale Faktoren. Wir lieben es, wenn die Österreicherinnen und Österreicher unsere Einrichtungshäuser schätzen und gern an Wohnen und Einrichten denken", sagt Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.

Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Auch im Bereich Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung konnte XXXLutz seine Position weiter stärken. Laut Saliger würden verantwortungsvolles Handeln, Engagement für die Gesellschaft sowie das Bekenntnis zum Standort Österreich von den Kundinnen und Kunden zunehmend honoriert.

Zusätzlich wurde XXXLutz als Möbelhaus mit der besten Beratung bewertet. Für das Unternehmen sieht Saliger darin eine Bestätigung der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Zeichen der hohen Kundenzufriedenheit.