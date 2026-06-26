93 Prozent der Kinder müssen nicht aufessen

Österreichs Eltern setzen beim Essen zunehmend auf Vertrauen statt Zwang. Laut einer aktuellen Umfrage müssen 93 Prozent der Kinder nicht aufessen, wenn sie satt sind.

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Die Zeiten des Tellerzwangs scheinen vorbei zu sein. Laut einer aktuellen und repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts TQS im Auftrag von Thermomix Österreich, müssen 93 Prozent der Kinder nicht mehr aufessen, wenn sie satt sind. Auch bei der Portionsgröße setzen Eltern auf Selbstbestimmung: 92 Prozent lassen ihre Kinder selbst entscheiden, wie viel sie essen möchten.

Positives Körpergefühl fördern

89 Prozent der Eltern bemühen sich aktiv darum, ihren Kindern ein positives Körpergefühl zu vermitteln. Ebenso viele versuchen, einen gesunden Umgang mit Ernährung vorzuleben. Rund 64 Prozent achten bewusst darauf, vor ihren Kindern weder den eigenen noch andere Körper zu kommentieren.

Einfluss sozialer Medien wächst

© Vorwerk

Gleichzeitig sehen viele Familien neue Herausforderungen. 44 Prozent der Befragten nehmen einen Einfluss sozialer Medien auf das Körperbild ihrer Kinder wahr. Während rund 60 Prozent der Eltern das Gespräch über Körperbilder und Social-Media-Inhalte aktiv suchen, berichten nur 34 Prozent, dass ihre Kinder von sich aus darüber sprechen.

Nur 28 Prozent der Eltern glauben, dass sich ihre Kinder mit Personen aus sozialen Medien vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern zunehmend Wert auf ein gesundes Verhältnis zu Ernährung und Körperwahrnehmung legen.