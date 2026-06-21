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Airport Wien

Bisheriges Flüssigkeitslimit fällt

© Getty Images
Große Erleichterung für alle Urlauber! Am Flughafen Wien-Schwechat steht eine echte Revolution bevor. Pünktlich zu den Sommerferien gehört eine der lästigsten Flughafen-Regeln der Vergangenheit an.
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Die neuen Hightech-Scanner beim Sicherheitscheck sind bereits zum Großteil im Einsatz, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger in "Wien heute".  Konkret: 30 von 35 Stationen wurden schon umgerüstet.

Kein Auspacken von Laptop und Elektronik mehr

Was das für Passagiere bedeutet? Kein mühsames Auspacken von Laptop und iPad mehr!

Und das Beste: Bis zu zwei Liter Flüssigkeiten dürfen mitgeführt werden.  Ein echter Gamechanger für alle Vielflieger!

Terminal wird erweitert

Doch die Revolution geht weiter! Die Süderweiterung des Terminal 3 läuft auf Hochtouren.  Stolze 70.000 Quadratmeter kommen hinzu.  Und die neuen Mieter können sich sehen lassen: Figlmüller, Mochi und Landtmann – echte Wiener Institutionen – werden am Airport einziehen.  Geplanter Start ist 2027.

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