Airport Wien
Bisheriges Flüssigkeitslimit fällt
Die neuen Hightech-Scanner beim Sicherheitscheck sind bereits zum Großteil im Einsatz, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger in "Wien heute". Konkret: 30 von 35 Stationen wurden schon umgerüstet.
Kein Auspacken von Laptop und Elektronik mehr
Was das für Passagiere bedeutet? Kein mühsames Auspacken von Laptop und iPad mehr!
Und das Beste: Bis zu zwei Liter Flüssigkeiten dürfen mitgeführt werden. Ein echter Gamechanger für alle Vielflieger!
Terminal wird erweitert
Doch die Revolution geht weiter! Die Süderweiterung des Terminal 3 läuft auf Hochtouren. Stolze 70.000 Quadratmeter kommen hinzu. Und die neuen Mieter können sich sehen lassen: Figlmüller, Mochi und Landtmann – echte Wiener Institutionen – werden am Airport einziehen. Geplanter Start ist 2027.
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