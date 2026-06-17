#frausorgtvor
Wiener Städtische gewinnt Staatspreis Marketing
Die Wiener Städtische Versicherung hat beim Staatspreis Marketing 2026 die höchste staatliche Auszeichnung für Marketing in Österreich von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erhalten.
Mit der Initiative #frausorgtvor setzte sich das Unternehmen gegen 147 Einreichungen durch und gewann erstmals in der Unternehmensgeschichte den Staatspreis Marketing. Darüber hinaus sicherte sich die Wiener Städtische den Sieg in der Kategorie Dienstleistungsmarketing sowie erstmals den Titel als Bundesland-Siegerin für Wien. "Mit dem renommierten Staatspreis Marketing ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Dieser Award setzt ein starkes Zeichen für mehr Sichtbarkeit, mehr Selbstbestimmung und eine unabhängige Zukunft für Frauen", sagt Sonja Brandtmayer, Deputy CEO der Wiener Städtischen Versicherung.
Finanzielle Vorsorge von Frauen
Der Staatspreis Marketing wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus vergeben und zeichnet alle zwei Jahre herausragende Marketingstrategien österreichischer Unternehmen aus.
Mit #frausorgtvor rückt die Wiener Städtische die finanzielle Vorsorge von Frauen in den Mittelpunkt und verbindet gesellschaftliche Relevanz mit strategischer Markenführung und zielgerichteter Vertriebsunterstützung.
Auch interessant
Valerie Brugger, Leiterin Marketing, Werbung, Innovation & digitaler Vertrieb, ergänzt: "Dass auf der größten Marketing-Bühne des Landes Frauenvorsorge im Mittelpunkt steht, ist ein starkes Zeichen. Es bestärkt uns, diesen Weg mit voller Überzeugung, Kreativität und Leidenschaft weiterzugehen. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung für das gesamte Team."
Die Auszeichnung unterstreicht die Relevanz der Initiative und bestätigt den Anspruch der Wiener Städtischen, gesellschaftlich wichtige Themen sichtbar zu machen. Der erstmalige Gewinn des Staatspreis Marketing markiert zugleich einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden