Wiener Städtische gewinnt Staatspreis Marketing

Dreifacher Erfolg für die Städtische beim Staatspreis Marketing 2026: Gesamtsieg, Kategorie Dienstleistungsmarketing und Bundesland-Sieg für Wien.

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Die Wiener Städtische Versicherung hat beim Staatspreis Marketing 2026 die höchste staatliche Auszeichnung für Marketing in Österreich von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erhalten.

Mit der Initiative #frausorgtvor setzte sich das Unternehmen gegen 147 Einreichungen durch und gewann erstmals in der Unternehmensgeschichte den Staatspreis Marketing. Darüber hinaus sicherte sich die Wiener Städtische den Sieg in der Kategorie Dienstleistungsmarketing sowie erstmals den Titel als Bundesland-Siegerin für Wien. "Mit dem renommierten Staatspreis Marketing ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Dieser Award setzt ein starkes Zeichen für mehr Sichtbarkeit, mehr Selbstbestimmung und eine unabhängige Zukunft für Frauen", sagt Sonja Brandtmayer, Deputy CEO der Wiener Städtischen Versicherung.

Marcello Demner (Agentur Demner, Merlicek & Bergmann), Melanie Schmid (Marketing, Innovation & Digital Sales), Beate Janisch (Teamkoordinatorin Kommunikation und Content Marketing), Alistair Thompson (Agentur Demner, Merlicek & Bergmann), Valerie Brugger (Leiterin Marketing, Werbung, Innovation & digitaler Vertrieb), Generaldirektor-Stellvertreterin Sonja Brandtmayer, Wolfgang Hattmansdorfer (Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus), Jürgen Vanicek (Agentur Demner, Merlicek & Bergmann), David Duong (Agentur Demner, Merlicek & Bergmann) und Willy Lehmann (Präsident der Austrian Marketing Confederation) © Richard TANZER

Finanzielle Vorsorge von Frauen

Der Staatspreis Marketing wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus vergeben und zeichnet alle zwei Jahre herausragende Marketingstrategien österreichischer Unternehmen aus.

Mit #frausorgtvor rückt die Wiener Städtische die finanzielle Vorsorge von Frauen in den Mittelpunkt und verbindet gesellschaftliche Relevanz mit strategischer Markenführung und zielgerichteter Vertriebsunterstützung.

Valerie Brugger (Marketing-Chefin) und Deputy CEO Sonja Brandtmayer. Sie übernimmt am 1. Juli den Vorstandsvorsitz bei der Wiener Städtischen Versicherung. © Richard TANZER

Valerie Brugger, Leiterin Marketing, Werbung, Innovation & digitaler Vertrieb, ergänzt: "Dass auf der größten Marketing-Bühne des Landes Frauenvorsorge im Mittelpunkt steht, ist ein starkes Zeichen. Es bestärkt uns, diesen Weg mit voller Überzeugung, Kreativität und Leidenschaft weiterzugehen. Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Anerkennung für das gesamte Team."

Die Auszeichnung unterstreicht die Relevanz der Initiative und bestätigt den Anspruch der Wiener Städtischen, gesellschaftlich wichtige Themen sichtbar zu machen. Der erstmalige Gewinn des Staatspreis Marketing markiert zugleich einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.