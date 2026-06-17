Royal Ascot 2026: Diese verrückten Hüte stehlen selbst Camilla die Show

Am Dienstag fiel der Startschuss für das legendäre Royal Ascot 2026. Und während die Royals um König Charles III. und Königin Camilla royalen Glanz versprühten, sorgten die Gäste mit teils skurrilen Hut-Kreationen für ein absolutes Mode-Spektakel.

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Das wohl berühmteste Pferderennen Großbritanniens ist nicht nur ein Highlight des Reitsports, sondern der inoffiziell wichtigste Catwalk der High Society. Rund 300.000 Besucher werden während des fünftägigen Spektakels erwartet. Traditionsgemäß eröffneten König Charles und Königin Camilla das Event mit der königlichen Kutschfahrt. Doch obwohl die Königsfamilie in ihren elegantesten Anzügen und Kleidern glänzte, stahlen ihnen andere Gäste glatt die Show. Der Grund? Extravagante, kunstvolle und absolut verrückte Hüte!

Zwischen Blumenmeeren und fliegenden Untertassen

Wer sich beim Ascot in der royalen Enklave blicken lässt, nutzt die Gelegenheit für aufregende Fashion Statements. In diesem Jahr überschlugen sich die Designer und Gäste förmlich vor Kreativität. Riesige Blumenbouquets, bei denen Rosen, Lilien und Orchideen auf dem Kopf zu wachsen schienen, riesige Federn und skulpturale Gebilde zogen alle Blicke auf sich.

Royal Ascot 2026: Die verrücktesten Hüte 1 / 10 © Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images © Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images © Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Bei manchen avantgardistischen Couture-Kreationen fragte man sich glatt, wie diese Kunstwerke überhaupt auf dem Kopf balancieren konnten. Von überdimensionalen Einzelblumen bis hin zu ausladenden "Saucer"-Hüten (die an fliegende Untertassen erinnern), der Kreativität waren trotz des strengen royalen Dresscodes keine Grenzen gesetzt. Oftmals war es gar nicht so einfach, unter den opulenten Modellen überhaupt noch auf die Rennstrecke zu blicken.

Die Royals setzen auf Tradition

Königin Camilla zeigte sich in dezenten Sommerfarben und krönte ihr Outfit mit einem funkelnden Stück Geschichte: Sie trug die historische, herzförmige Cullinan-V-Diamantbrosche, ein Erbstück der verstorbenen Queen Elizabeth II. Charles erschien, ganz den strengen Regeln entsprechend, im klassischen Zylinder.

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Zara Tindall, die Nichte des Königs, zog in einem aufregenden pink-violetten Look (einem Kleid der Marke Rebecca Valence) und einem knallpinken Hut alle Blicke auf sich. Ein weiteres Tuschelthema auf den Tribünen: Peter Phillips und seine frisch angetraute Ehefrau Harriet. Das Paar absolvierte am Dienstag seinen ersten offiziellen öffentlichen Auftritt seit der Hochzeit und zeigte sich farblich perfekt auf Peters Mutter, Prinzessin Anne, abgestimmt.

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Noch bis Samstag, den 20. Juni 2026, wird in Berkshire gelacht, gewettet und flaniert. Die Rennen auf dem Rasen sind Weltklasse, doch seien wir ehrlich: Die wahren Gewinner des Royal Ascot stehen schon jetzt fest: Es sind die furchtlosen Trägerinnen der verrücktesten Hüte Großbritanniens!