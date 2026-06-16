Royaler Wow-Auftritt: Prinzessin Kate stiehlt allen die Show

Eigentlich sollte beim "Garter Day" auf Schloss Windsor der älteste Ritterorden Großbritanniens im Mittelpunkt stehen. Doch schnell wurde klar: Die wahre Hauptattraktion des Tages war Prinzessin Kate. Mit einem atemberaubenden Look zog sie alle Blicke auf sich.

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Der "Garter Day" (Tag des Hosenbandordens) ist ein absolutes Highlight im königlichen Kalender. Es ist die jährliche Zeremonie des höchsten und ältesten Ritterordens im britischen System. Doch dieses Mal wurde die ehrwürdige Feierlichkeit auf Schloss Windsor kurzerhand zu Kates ganz persönlichem Laufsteg. Gemeinsam mit Sophie, der Herzogin von Edinburgh, bewies die 44-Jährige, dass königliche Etikette und High-Fashion perfekt harmonieren können.

Kates mutiges Fashion-Statement

Für diesen besonderen Anlass entschied sich die Prinzessin für ein honigfarbenes, tailliertes Mantelkleid des Designers Patrick McDowell. Dabei zeigte sich Kate experimentierfreudig: Das Kleid bestach durch eine skulpturale Silhouette mit kantigem Revers und einem ausgestellten Rock.

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Der absolute Hingucker waren jedoch die Taschendetails. Anstatt unauffällig flach am Körper anzuliegen, standen sie ab und formten den Rock dezent, was für eine aufregende Linie an den Hüften sorgte. Eine schmale Taille kombiniert mit diesen fast schon futuristisch anmutenden Taschen war ein modisches Wagnis, das sich voll ausgezahlt hat.

Eine rührende Hommage an die Queen

Bei den Details überließ die Stil-Ikone nichts dem Zufall. Die auffälligen, breiten Knöpfe des Mantelkleides erinnerten stark an die Looks, die auch die verstorbene Queen Elizabeth II. so gerne trug, eine liebevolle modische Hommage an die einstige Monarchin?

Um den Look abzurunden, ging Kate bei den Accessoires auf Nummer sicher und wählte cremefarbene Pumps mit spitzer Zehenpartie sowie einen eleganten, breitkrempigen Hut. Für einen emotionalen Touch sorgte ihre Schmuckwahl: Unter der Hutkrempe funkelten ihre Hochzeits-Ohrringe von Robinson Pelham.

Herzogin Sophie: Blumiger Kontrast

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Neben Kate sorgte auch Sophie, Herzogin von Edinburgh, für Begeisterung. Sie bildete den perfekten, frühlingshaften Kontrast zu Kates architektonischem Look. Sophie strahlte in einem geblümten, langärmeligen Kleid aus italienischem Seidenkrepp. Das Modell "Gabriella" von Suzannah London zog mit seinem farbenfrohen Print alle Blicke auf sich.