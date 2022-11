× Heute starten Weihnachtsmärkte durch

Heute und morgen eröffnen mehr als die Hälfte der 17 Wiener Weihnachtsmärkte.

Wien. In der Bundeshauptstadt gibt es so viele Weihnachtsmärkte wie nirgends sonst in Europa: Insgesamt 905 Verkaufs- und Gastronomiestände. Die meisten dieser Märkte starten morgen in die Saison. Den Anfang machen schon heute der Weihnachtsmarkt im MuseumsQuartier, der Adventmarkt in Floridsdorf und der Weihnachtsmarkt am Spittelberg mit 125 Ständen, davon 40 Gastrostände.

Morgen Freitag ziehen unter anderem der Weihnachtsmarkt am Hof, der Adventgenussmarkt bei der Oper und der am Stephansplatz nach. Ein ÖSTERREICH-Lokalaugenschein am Mittwoch in der City hat gezeigt: Am Hof und am Stephansplatz ­stehen zwar schon alle Standln. Es wird jedoch noch gewerkelt, was das Zeug hält. Am Rathausplatz ist noch lange nicht alles montiert: Dort wird erst am 19. 11. geöffnet.