Nach Pleite
Signa-Park Hyatt geht an oberösterreichischen Milliardär
Es ist eines der prestigeträchtigsten Objekte im gesamten Signa-Imperium! Das Park Hyatt Wien im Herzen der City wechselt den Besitzer und geht an einen Oberösterreicher.
Nachdem bereits seit März 2025 nach einem Käufer gesucht wurde, hat Insolvenzverwalter Norbert Abel nun einen Deal an Land gezogen. Wie die Presse berichtet, schlägt die JR Investment GmbH hinter der Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer (73) zu.
Spanier gescheitert: Jetzt kommt Rainer
Unglaublich, aber wahr: Ursprünglich war ein spanischer Investor (Medcap Real Estate) als Favorit gehandelt worden. Das Family Office hatte in der ersten Runde sogar das höchste Gebot abgegeben - kolportierte 330 bis 335 Millionen Euro!
Doch dann kam alles anders: Komplexe Strukturen rund um die Immobilie und die dazugehörige Hotelgesellschaft ließen den Deal platzen. Rainer dürfte wohl einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag gezahlt haben.
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Wer ist Josef Rainer
Der 73–jährige Braunauer ist kein Unbekannter in der heimischen Immobilienszene!
- 1979 gründete er mit Erwin Bernecker die Firma Bernecker & Rainer (B&R)
- Verkauf an den Schweizer ABB-Konzern für satte 1,8 MILLIARDEN Euro!
- Seit dem Tod seines Partners 2019 investiert Rainer massiv in Top-Lagen!
Schon 2023 kaufte er das Eckhaus auf der Kärntner Straße mit dem Apple-Store um 95 Millionen Euro von Signa! Im Vorjahr legte er noch ein Gebäude auf der Freyung obendrauf, inklusive Verfassungsgerichtshof und ehemaligem Kunstforum.
Signa-Masseverwalter Norbert Abel will schon bald die nächsten Verkaufsschlager raushauen! Das Goldene Quartier mit seinen Geschäftsflächen und Wohnungen steht als Nächstes am Programm. Die Makler sind bereits fleißig am Werk!
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