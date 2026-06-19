TV
E-Paper
Österreich

Nicht Wien

Überraschend: In DIESER Stadt ist die Hitzebelastung am größten

© Getty Images
Greenpeace hat die Hitzebelastung der 80 bevölkerungsreichsten Städte Österreichs im Hinblick auf deren Grünflächenanteil untersucht.
OE24 auf Google bevorzugen

Sechs litten im Vorjahr unter sehr großer Hitzebelastung, weitere 21 unter großer Belastung. Einige untersuchte Zentren sind durch viel Grün schon gut gerüstet, andere müssten dringend grüner werden, hieß es am Freitag.

Melanie Ebner von Greenpeace Österreich: "Bäume und Grünflächen sind das beste Mittel gegen Hitze, denn sie kühlen ihre Umgebung spürbar." In zahlreichen Städten würde es oft unerträglich heiß. Beton und Asphalt verstärken diesen Effekt. Bäume, Hecken und Blühflächen könnten hier Abkühlung bringen.

Der "Hitze-Check" baut auf einer Satellitendaten-Analyse auf, bei der Greenpeace die Grünflächen der 80 Städte unter die Lupe genommen hat. Die Zusammenführung dieser Daten mit der Anzahl der Hitzetage im Vorjahr würde verdeutlichen, wo der Bedarf für Begrünung am akutesten ist. Besonders viele Hitzetage hatten im Vorjahr Städte im Süden und Osten.

Wolfsberg mit vielen Hitzetagen und wenig Grün

Mit einer sehr hohen Belastung durch zahlreiche Hitzetage mit 30 Grad und mehr stechen Wolfsberg, St. Veit, Völkermarkt, Wien, Eisenstadt und Leibnitz hervor. Während das Zentrum von Leibnitz einen Grünanteil von rund 36.8 Prozent aufweist, sei die Lage vor allem in Wolfsberg kritisch: Hier trifft die höchste Hitzebelastung (40 Hitzetage) auf den mit Abstand geringsten Grünanteil im Stadtzentrum (17,5 Prozent).

Innsbruck, Feldkirchen, Villach und Seiersberg-Pirka verzeichneten 2025 eine hohe Hitzebelastung. Innsbruck hatte 32 Hitzetage, die 25 Prozent Grünflächenanteil im Zentrum brächte kaum ausreichende Abkühlung. Klosterneuburg (29 Hitzetage) und Groß-Enzersdorf (31 Hitzetage), erlebten zwar ebenso eine vergleichsweise hohe Anzahl an Hitzetagen, dort würde jedoch ein Grünanteil von über 45 Prozent im Stadtkern zum Teil bereits Kühlung verschaffen.

Eine vergleichsweise moderate Anzahl an Hitzetagen verzeichneten Krems an der Donau (28), gefolgt von Tulln, Stockerau und Strasshof an der Nordbahn (je 27). Während die Stadtzentren von Lustenau, Bad Vöslau und Ebreichsdorf bei mittlerer Hitzebelastung bereits einen Grünanteil von über 45 Prozent erreichen, bestünde in Wörgl, Lienz und Vöcklabruck noch deutlicher Begrünungsbedarf.

Auch interessant

Nur 45 Euro: Dieser Standventilator ist Bestseller!

Bis zu 35 Grad - aber dann kommen die Unwetter

Straka startet Aufholjagd bei US-Open

Bauernregel warnt vor 40 Tagen Dauerregen

Highlights: Tschechien vs. Südafrika

"NaturStadt-Garantie"

Greenpeace will die Städte in die Pflicht nehmen: Mit der "NaturStadt-Garantie" könnten Metropolen ihren Bewohnern verbindlich zusichern, den Grünflächenanteil zu erhöhen und die urbane Hitze effektiv zu bekämpfen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wr. Neustadt: Gemeindewohnungen-Verkauf vor dem Abschluss

Alkotest: 5-Promille-Lenker blies in Vodkaflasche

Fiktives Dorf erfindet "echte" Story neu

Reisebus fing Feuer - zwei Schulklassen gerettet

Austro-Forscher knacken Rätsel um Autismus-Gene

Überraschend: In DIESER Stadt ist die Hitzebelastung am größten

Bauernregel warnt vor 40 Tagen Dauerregen

Bis zu 35 Grad - aber dann kommen die Unwetter

Sommersonnenwende: Darum ist der längste Tag im Jahr mystisch

Pflicht-Betreuung bei Suspendierung ab Herbst