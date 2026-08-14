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Todes-Crash

Drama vor Augen des Ehemanns: Bikerin (67) tot

Motorradunfall
© Getty Images (Symbolbild)
Ihr Ehemann, der hinter ihr gefahren ist sowie ein weiterer Ersthelfer haben die Frau aus dem Bach geborgen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.
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In Dörfla in der Südoststeiermark ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Eine 67-jährige Motorradfahrerin kam dabei ums Leben, teilte die steirische Landespolizeidirektion am Abend mit. Die Lenkerin sei aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Ortstafel kollidiert und in einen Bach gestürzt.

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Ihr Ehemann, der hinter ihr gefahren ist sowie ein weiterer Ersthelfer hätte die Frau aus dem Bach geborgen und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Auch die Einsatzkräfte vom Roten Kreuz, der Notarzt des Notarztwagens des LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, und der Notarzt des Rettungshubschraubers C12 setzten die Maßnahmen fort. Trotzdem erlag die 67-jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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