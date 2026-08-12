Steiermark
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Trauer nach Crash

17-jähriger Biker stirbt nach Zusammenstoß im Spital

Motorradunfall
© Getty Images (Symbolbild)
Nach einem schweren Motorradunfall in Wundschuh im Bezirk Graz-Umgebung ist ein 17-jähriger Grazer im Krankenhaus gestorben. Er war gegen eine Schrankenanlage geprallt.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 17-jährige Grazer war am 31. Juli gegen 20.40 Uhr mit einem Motorrad im Bereich eines Firmengeländes in Wundschuh unterwegs. Dabei dürfte der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit gegen die dortige Schrankenanlage gestoßen sein und stürzte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er mit schweren Kopfverletzungen in die Kinderklinik des LKH Graz verbracht. Dort verstarb der Verletzte Tage nach dem Unglück an den Folgen seiner Verletzungen, wie die LPD Steiermark berichtet.

Auch interessant

Betrunkene Lenkerin (71) kracht gegen Lkw

Einbrecher-Bande verwüstet Freibad

Lkw-Unfall führt zu riesigem Stau auf der Autobahn

Ursache für den Motorradunfall unklar

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Bursche zum Zeitpunkt des Geschehens gemeinsam mit mehreren anderen Jugendlichen und deren Motorrädern im Bereich des Firmengeländes unterwegs gewesen. Die anwesenden Jugendlichen standen augenscheinlich unter Schock und konnten damals keine Angaben zum genauen Hergang machen.

Polizei führt weitere Ermittlungen

Wie genau es zu dem Vorfall kam, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Erhebungen durch die Polizei. Die Ermittlungen seitens der Behörden dauern an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Skigebiet Kreischberg verkauft mehr als 200 alte Liftsessel

Pinochet nach Not-OP weiter in Lebensgefahr

Boris Becker - Babs hat mich geschlagen!

Lkw-Unfall führt zu riesigem Stau auf der Autobahn

Einbrecher-Bande verwüstet Freibad

Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit

Betrunkene Lenkerin (71) kracht gegen Lkw

17-jähriger Biker stirbt nach Zusammenstoß im Spital

Schütze Farnik kritisiert den Verband

Krise treibt Umbruch der Automobilindustrie voran