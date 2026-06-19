Bis zu 35 Grad - aber dann kommen die Unwetter

Wetter-Warnung: HIER muss man mit heftigen gewittern rechnen.

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Die Hitzewelle in Österreich nimmt voll Fahrt auf. Bereits am Freitag werden vielerorts hochsommerliche Temperaturen von bis zu 35 Grad erreicht. Gleichzeitig steigt vor allem in den westlichen und südwestlichen Landesteilen die Gefahr von Gewittern.

Der Tag beginnt zunächst noch verbreitet sonnig. Schon am Vormittag bilden sich über den Bergen jedoch erste Quellwolken. In weiterer Folge entwickeln sich vor allem in Vorarlberg, Tirol sowie Teilen Salzburgs und Kärntens Regenschauer und Gewitter. Lokal können diese kräftig ausfallen. In den übrigen Regionen bleibt es dagegen meist trocken, sonnig und sehr heiß.

Die Höchstwerte liegen zwischen 30 und 35 Grad. Abseits von Gewittern weht nur schwacher Wind, wodurch die Hitze vielerorts besonders belastend werden kann. Erst am Abend klingen die Schauer und Gewitter rasch wieder ab. In der Nacht lockern die Wolken auf, vielerorts zeigt sich sogar ein sternenklarer Himmel. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 20 Grad.

Unwetter-Gefahr

Am Samstag setzt sich die Hitzewelle weiter fort. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen noch etwas höher an und erreichen verbreitet 30 bis 36 Grad. Damit zählt der Tag zu den bislang heißesten des Jahres.

Ganz ohne Wetterrisiko bleibt es allerdings auch am Wochenende nicht. Im Tagesverlauf entstehen erneut Quellwolken, aus denen sich vor allem im Bergland am Nachmittag und Abend einzelne, aber teils kräftige Wärmegewitter entwickeln können. Besonders lokaler Starkregen steht dabei im Fokus. Die Gewitter treten jedoch nur vereinzelt auf. Viele Regionen bleiben den gesamten Tag über trocken.

Die größten Chancen auf längeren Sonnenschein gibt es laut Prognose im Osten des Landes sowie ganz im Westen. Dort dürfte die Sonne über weite Strecken ungestört scheinen. Der Wind spielt weiterhin kaum eine Rolle und bleibt abseits von Gewittern meist schwach.

Damit stehen Österreich mehrere sehr heiße Sommertage bevor. Wer Aktivitäten im Freien plant, sollte die größte Hitze in den Nachmittagsstunden möglichst meiden und insbesondere in den Alpenregionen die Entwicklung möglicher Gewitter im Auge behalten.