Zivilcourage
"Held von Angern" rettete Mann aus March
Der Senior wollte eigentlich nur seine ins Wasser gefallene Geldbörse zurückholen. Beim Versuch, sie aus dem rund 60 Zentimeter tiefen Fluss zu fischen, rutschte er aus, stürzte hinein und verlor das Bewusstsein. Doch das Glück war ihm hold: Ein Passant beobachtete den Sturz, zögerte nicht lange und sprang selbst ins Wasser. Er zog den Mann sicher ans Ufer und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.
Schnelle Hilfe aus der Luft
Dank des couragierten Einsatzes und der raschen Erstversorgung konnte der 72-Jährige erfolgreich reanimiert werden. Der Rettungshubschrauber „Christophorus 9" brachte ihn anschließend ins Landesklinikum Mistelbach, wo er weiter versorgt wird.
Fazit: Ein beherzter Fußgänger und schnelle Hilfe verhinderten Schlimmeres – ein Beispiel dafür, dass Zivilcourage Leben retten kann.
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