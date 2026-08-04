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670 Partner, 1.600 Projekte: ecoplus zieht Bilanz

Eingang der ecoplus-Zentrale mit blau-gelber Überdachung und großem Firmenlogo.
© ecoplus
Die niederösterreichische Wirtschaftsagentur ecoplus zieht für das erste Halbjahr 2026 eine positive Bilanz.
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Über 670 Partnerbetriebe und mehr als 1.600 umgesetzte Projekte seit über zwei Jahrzehnten belegen laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Wirkung der Cluster-Förderung. Aktuell laufen 37 kooperative Projekte in den Bereichen Kunststoff, Mechatronik, nachhaltiges Bauen sowie Lebensmittel.

Projekte mit Substanz

Zu den Höhepunkten zählt natuREnovation, das kreislauffähige Sanierungslösungen für Gründerzeitgebäude entwickelt. Im Kunststoff-Cluster arbeitet ColourCycle an der Wiederverwertung von Farb- und Beschichtungsmaterialien, unter anderem mit der G. Coreth Kunststoffverarbeitungs GmbH.

Innovationsmotor Niederösterreich: ecoplus-Cluster im Aufwind

Der Lebensmittel-Cluster treibt mit PULSE hülsenfruchtbasierte Lebensmittel voran, während LogiTRAAK im Mechatronik-Cluster digitale Logistiklösungen für Unternehmen wie die Schmid Schrauben Hainfeld GmbH liefert.

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Ein Highlight im ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich ist das FFG-geförderte Projekt natuREnovation. Als interdisziplinäres Innovationsnetzwerk entwickelt das Projekt ökologische, langlebige und kreislauffähige Sanierungslösungen für Gründerzeitgebäude, die rund 20 Prozent des österreichischen Wohnungsbestands ausmachen. Im Fokus stehen regenerative, regionale und resiliente Sanierungsansätze, die historische Baukultur mit nachhaltigen Baustoffen verbinden.

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