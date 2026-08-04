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Evakuierungen

Unwetter verwüsten bekannten Skiort

Steiniger Berghang mit Geröllfeld, grünem Hang und violetten Wildblumen im Vordergrund.
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Ein heftiges Unwetter hat am Montagabend den Wintersportort Breuil-Cervinia im italienischen Aostatal schwer getroffen.
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Innerhalb von rund 20 Minuten traten zwei Gebirgsbäche über die Ufer und verursachten erhebliche Schäden. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben vom Dienstag niemand. Die Wassermassen überschwemmten unter anderem den lokalen 18-Loch-Golfplatz. Eine Schlammlawine mit Geröll bedeckte Teile der Anlage und zerstörte zwei Brücken.

In mehreren in sozialen Medien veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie Wassermassen aus den Berghängen ins Tal strömen und tiefer gelegene Bereiche überfluten. Aus Sicherheitsgründen wurde der Campingbereich des Ortes vorsorglich evakuiert. Im Ortsteil Avouil stand zudem der Vorplatz des Grand Hotel Cervino unter Wasser. Im Einsatz waren die alpine Rettung sowie die Feuerwehr. Oberhalb der Berghütte Capanna Carrel auf 3.850 Metern Höhe gingen nach Behördenangaben bis zu 15 Zentimeter Hagel nieder.

Unwetter folgt auf Phase außergewöhnlich hoher Temperaturen

Das Unwetter folgt auf eine Phase außergewöhnlich hoher Temperaturen. Erst vor wenigen Tagen hatte die italienische Skirennläuferin Federica Brignone Bilder des nahezu schneefreien Matterhorns veröffentlicht. Wegen der anhaltenden Wärme und des fehlenden nächtlichen Gefrierens hatte die Schweizer Bergbahngesellschaft Zermatt Bergbahnen die Sommerskisaison am Matterhorn bereits einen Monat früher als geplant beendet.

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