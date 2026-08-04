Bei fast 40 Grad
Diese Dinge sollen Sie während der Hitzewelle vermeiden
Unter der Hitze leidet das Herz-Kreislauf-System sehr. Der Körper muss die eigene Temperatur regulieren und konstant halten. Besonders bei Temperaturen weit über 30 Grad macht sie nicht nur alten und kranken Menschen zu schaffen, sondern kann auch für fitte Personen gefährlich werden.
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Die hohen Temperaturen verschlimmern die Symptome von mehreren Krankheiten, unter anderem Erkrankungen der Atemwege. An diesen Tagen steigen nämlich auch die Ozonwerte, was besonders Asthmatiker spüren.
Auf diese fünf Dinge sollen Sie während der Hitzewelle achten, um diese gut zu überstehen:
1. Schwer verdauliche Kost meiden
Bei Hitze verändert der Körper den Blutfluss. Damit soll die Körpertemperatur reguliert werden und die Wärme besser abgeleitet werden. Die Haut wird stärker durchblutet, wodurch andere Organe, wie etwa der Magen-Darm-Trakt, weniger Blut erhalten. Besonders an sehr heißen Tagen sollen Sie nur leicht verdauliche Speisen essen, um Ihren Verdauungstrakt zu schonen. Vor allem sind Suppen, Säfte, Gemüse oder grüne Salate gut an Hitzetagen.
2. Klimaanlagen nicht ständig eingeschaltet lassen
Bei starken Temperaturwechseln können Schwindel und Kopfschmerzen auftreten. Wer in seinem Auto die Klimaanlage anhat, der soll kurz vor seinem Ziel die Kühlung ausschalten. Damit kann der Körper sich besser an die Außentemperatur gewöhnen.
3. Keine Besorgungen in der Mittagshitze
Senioren und geschwächte Menschen sollten sich während einer Hitzewelle hauptsächlich drinnen aufhalten. Wenn ein Einkauf oder andere Besorgungen offen sind, dann sollten diese in die Abendstunden verschoben werden. Zu diesen Zeiten sind die Temperaturen und Ozonwerte gesunken. Das betrifft auch Asthmatiker.
4. Kein Sport im Freien zwischen 10 und 19 Uhr
Wer gerne draußen trainiert, der sollte sein Training während der Hitzewelle am besten morgens oder abends durchführen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen und Ozonwerte. Zusätzlich sollten Sie lieber auf Walking oder Radfahren statt Joggen umsteigen, um Ihren Körper zu schonen. Zudem sollen Sie immer eine Wasserflasche bei sich haben. Auch helfen atmungsaktive Sportbekleidungen. Sie lassen den Schweiß schneller verdunsten und kühlen so die Haut ab.
5. Keine stark duftenden Parfüms verwenden
Stark riechende Parfüms können an heißen Tagen Kopfschmerzen verursachen. Bei Wärme lösen sich die Duftstoffe schneller, wodurch dies bei geruchsempfindlichen Menschen zu Beschwerden führen kann. Am besten sind geruchsneutrale Deos.
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