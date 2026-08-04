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Mitten in NÖ

Nur 9 Grad: Hier kann man sich abkühlen

Weite Wiesenlandschaft mit einzelnen Bäumen und Wald im Hintergrund bei klarem Himmel.
© Geosphere Austria
Hier wurden die niedrigsten Temperaturen Österreichs gemessen.
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Die aktuelle Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am Dienstag werden 41 Grad erwartet – damit wird der Allzeit-Rekord geknackt. Wegen der drohenden extremen Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben.

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Wer Abkühlung sucht, der wird ebenfalls in Niederösterreich fündig. In Schwarzau im Freiwald wurden in der Nacht frische 9,4 Grad gemessen. Auch in Liebenau-Gugu war es am Morgen recht kalt. Aber auch in diesen Orten steigen die Temperaturen am Nachmittag über 30 Grad.

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