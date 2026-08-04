Nur 9 Grad: Hier kann man sich abkühlen

Hier wurden die niedrigsten Temperaturen Österreichs gemessen.

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Die aktuelle Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am Dienstag werden 41 Grad erwartet – damit wird der Allzeit-Rekord geknackt. Wegen der drohenden extremen Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben.

Wer Abkühlung sucht, der wird ebenfalls in Niederösterreich fündig. In Schwarzau im Freiwald wurden in der Nacht frische 9,4 Grad gemessen. Auch in Liebenau-Gugu war es am Morgen recht kalt. Aber auch in diesen Orten steigen die Temperaturen am Nachmittag über 30 Grad.