Mitten in NÖ
Nur 9 Grad: Hier kann man sich abkühlen
Die aktuelle Hitzewelle in Österreich steuert auf ihren Höhepunkt zu. Am Dienstag werden 41 Grad erwartet – damit wird der Allzeit-Rekord geknackt. Wegen der drohenden extremen Hitze hat die Geosphere Austria für Dienstag und Mittwoch in Wien, dem Nordburgenland und im Nordosten Niederösterreichs die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben.
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Wer Abkühlung sucht, der wird ebenfalls in Niederösterreich fündig. In Schwarzau im Freiwald wurden in der Nacht frische 9,4 Grad gemessen. Auch in Liebenau-Gugu war es am Morgen recht kalt. Aber auch in diesen Orten steigen die Temperaturen am Nachmittag über 30 Grad.
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