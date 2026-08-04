KunstHausWien: Şenova ist neue Chefkuratorin

Das KunstHausWien stärkt sein internationales Profil: Mit 1. August übernahm die international renommierte Kuratorin Başak Şenova die Position der Chefkuratorin.

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Başak Şenova ist seit 1. August neue Chefkuratorin im KunstHausWien. Sie folgt auf Sophie Haslinger, die als Direktorin an das Fotomuseum Winterthur wechselt. In einem internationalen Auswahlverfahren setzte sich die seit 2017 in Wien lebende Designerin und Kuratorin gegen rund 100 Bewerbungen aus mehr als 30 Ländern durch, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Im Zentrum ihres Programms stehe ein langfristig angelegtes Konzept.

Başak verfüge über große internationale Erfahrung und verbinde künstlerische Qualität mit einem feinen Gespür für gesellschaftliche und ökologische Fragestellungen, betonte Direktorin Gerlinde Riedl. "Gemeinsam werden wir die Position des KunstHausWien als international vernetztes Museum für zeitgenössische Kunst und Ökologie konsequent ausbauen."

Erste Schau der neuen Chefkuratorin im November

Başak Şenova setzte sich gegen rund 100 Bewerbungen aus 30 Ländern durch. © Privat

Şenova studierte Literatur und Grafikdesign, absolvierte einen MFA in Grafikdesign und promovierte in Kunst, Design und Architektur an der Bilkent University. Ihre internationale kuratorische Praxis umfasst ein breites Spektrum an Formaten und Kontexten, von Biennalen und Museumsausstellungen über groß angelegte Langzeitprojekte und ortsspezifische Interventionen bis hin zu forschungsbasierten Initiativen und Klangkunstfestivals.

Das zur Wien Holding gehörende KunstHausWien zeigt derzeit mit "Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures" eine internationale Gruppenausstellung, die sich mit Saatgut, Biodiversität und den Zukunftsfragen unserer Ernährungssysteme auseinandersetzt. Im November präsentiert die neue Chefkuratorin ihre erste Schau im Projektraum Garage, die einen Ausblick auf die programmatische Ausrichtung der kommenden Jahre geben soll.