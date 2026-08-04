Wasserrohrbruch flutet Baustelle in Hernals

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ist am Dienstagvormittag in Hernals ein Wasserrohr geborsten. Das Gebrechen trat im Baustellenbereich der Hernalser Hauptstraße auf Höhe der Güpferlingstraße auf. Vermutlich hatte ein Bagger bei den Arbeiten eine Leitung getroffen.

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Das austretende Wasser ergoss sich innerhalb kurzer Zeit in die Baugrube und stand dort mehrere Zentimeter hoch. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte gegen 10.45 Uhr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften an. Das Wasser konnte mit Pumpen aus der Baustelle entfernt werden.

Weniger Wasserdruck in drei Bezirken

Wiener Wasser musste die Zufuhr im betroffenen Bereich vorübergehend unterbrechen. Anschließend gruben die Mitarbeiter zu zwei dort verlaufenden Leitungen, um die beschädigte Stelle zu finden und das Ausmaß des Schadens festzustellen. Teile von drei Bezirken waren von der Störung betroffen. Bei den Bezirken gab es zunächst unterschiedliche Angaben.

Genannt wurden jedenfalls der 14. und der 17. Bezirk sowie Teile von Rudolfsheim-Fünfhaus oder Ottakring. Zahlreiche Haushalte hatten weiterhin Wasser, allerdings mit deutlich geringerem Druck. Wie viele Anschlüsse zeitweise vollständig ohne Versorgung waren, blieb zunächst unklar. Das Gebrechen trat gegen 10.30 Uhr auf. Gegen 12.20 Uhr war die Störung laut Wiener Wasser behoben und die Versorgung wiederhergestellt.

Sperre bis September

Der Rohrbruch ereignete sich im Bereich einer Baustelle der Wiener Linien. Dort werden derzeit Gleisarbeiten durchgeführt. Unabhängig von dem Gebrechen bleibt die Hernalser Hauptstraße zwischen Güpferlingstraße und Urbangasse noch bis 4. September um 20 Uhr in beide Richtungen für Autos und Fahrräder gesperrt.

Stadtauswärts wird der Verkehr ab der Urbangasse über die Nebenfahrbahn der Hernalser Hauptstraße geführt. Stadteinwärts verläuft die Umleitung über die Dornbacher Straße, die Güpferlingstraße, die Lascygasse und die Urbangasse zurück zur Hernalser Hauptstraße.