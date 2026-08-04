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Enorme Hitze

44 Grad! ORF-Experte Sigi Fink schockt mit Hitze-Ansage

Mann mit Kappe steht vor einem vertrockneten Feld unter blauem Himmel.
© Facebook
Österreich muss sich auf noch höhere Temperaturen einstellen.
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So heiß war es in Österreich noch nie. Die aktuelle Hitzewelle steuert auf ihren Höhepunkt zu: Am Dienstag und Mittwoch werden bis zu 41 Grad erwartet – der Allzeit-Rekord (40,5 Grad) dürfte damit geknackt werden. Hotspots ist der Streifen ostwärts über das Tullner Becken und Wien bis in den Seewinkel.

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Meteorologen gingen bisher davon aus, dass in Österreich laut physikalischer Berechnung bei einer Extremwetterlage maximal 42 Grad erreicht werden können. Aber auch bei uns wird der Klimawandel immer mehr spürbar.

44 Grad

"Wenn jetzt die globale Temperatur noch weiter steigen würde, um Zehntelgrade, dann steigert sich auch unser maximalstes Maximum", warnt nun ORF-Experte Sigi Fink. In den nächsten Jahren seien dann auch "43 oder 44 Grad locker möglich".

Der Meteorologe weist aber auch darauf hin, dass dies nicht bedeutet, dass jetzt jeder Sommer so heiß wird. Die Wahrscheinlichkeit für 40-Grad-Tage werde aber weiter steigen.

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