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Modernisierungsmaßnahmen

Rudolfsbahn: ÖBB starten Großbaustelle

Ein Bagger und ein ÖBB-Zug stehen nebeneinander auf Gleisen in einer grünen Hügellandschaft.
© ÖBB
Von 17. August bis 5. September 2026 nehmen die ÖBB die Rudolfsbahn zwischen Amstetten und Kleinreifling gründlich in die Mangel.
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Grabenmauern, Brückenhölzer, Betonschwellen, Schienen und Eisenbahnkreuzungen werden erneuert – insgesamt kommen 324 Tonnen Gleisschotter und 462 Tonnen Tragschicht zum Einsatz. Auch der Bahnsteig in Sonntagberg wird modernisiert.

Streckensperre mit Busersatz

Während der Sperre übernehmen Busse den Personenverkehr zwischen Amstetten und Kleinreifling, Weißenbach-St. Gallen sowie Selzthal. Ab 6. September verschiebt sich der Schienenersatzverkehr wegen paralleler Bauarbeiten in Oberösterreich auf den Abschnitt Weyer–Kleinreifling, während zwischen Amstetten und Weyer wieder Züge fahren.

Nachtarbeiten an der Ybbs-Brücke

Von 17. bis 22. August wird an der Brücke über die Ybbs bei Waidhofen auch nachts gearbeitet – dabei werden 146 Brückenhölzer getauscht. Die Eisenbahnkreuzung in Kröllendorf bleibt von 1. bis 4. September komplett gesperrt, in Sonntagberg ist die Luegstraße nur eingeschränkt befahrbar. Die ÖBB bitten um Verständnis für Lärm und Staub durch den Einsatz schwerer Baumaschinen.

Fazit: Mit der umfangreichen Modernisierung sichern die ÖBB langfristig einen sicheren und pünktlichen Zugbetrieb auf der Rudolfsbahn.

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