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Auf Wachstumskurs

Spatenstich mit Signalwirkung: Waldland stärkt Waldviertler Standort

Sieben Männer stehen vor einer Halle und präsentieren einen großen Behälter mit grünen Pflanzen.
© Joseph Krpelan
Kräftiger Ausbau für das Waldviertler Vorzeigeunternehmen: Waldland errichtet in Oberwaltenreith ein hochmodernes, automatisiertes Hygienelager um 5,5 Millionen Euro.
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Auf über 3.000 Quadratmetern entsteht eine zweigeschossige Lagerhalle, die die Kapazität fast verdoppelt. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zeigte sich bei der Baustellenbesichtigung begeistert: Die Investition sei ein wichtiger Impuls für die Region und ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit bäuerlichen Zulieferbetrieben.

Weltweiter Export aus dem Waldviertel

Waldland hat sich auf Heilpflanzen wie Mariendistel und Ginkgo sowie Gewürze und Küchenkräuter spezialisiert und beliefert Kunden rund um den Globus. Geschäftsführer Franz Tiefenbacher rechnet mit der Fertigstellung Mitte 2027. Die Investition schaffe dank Unterstützung des Landes die Basis für weiteres Wachstum und optimiere die Lagerlogistik spürbar.

Das vollautomatisierte System ermöglicht künftig die automatische Ein- und Auslagerung der Waren, während intelligente Lüftungstechnik für optimale Bedingungen sorgt.

Fazit: Mit dem Millionenprojekt setzt Waldland ein starkes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Waldviertel.

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