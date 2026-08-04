Abkühlung in Sicht: Wann die extreme Hitze endet

Die Hitzewelle ist auf ihrem Höhepunkt, dann wird es endlich angenehmer.

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Österreich erlebt derzeit den Höhepunkt der Hitzewelle. Bereits am Dienstag werden vom Weinviertel über Wien bis ins Nordburgenland vereinzelt bis zu 40, möglicherweise sogar 41 Grad erwartet. Damit könnte der bisherige österreichische Temperaturrekord von 40,5 Grad aus dem August 2013 fallen. Auch im Westen und Süden bleibt es mit 31 bis 38 Grad außergewöhnlich heiß, begleitet von viel Sonnenschein und nur vereinzelten Gewittern in den Alpen.

Am Mittwoch setzt sich die extreme Hitze in weiten Teilen des Landes fort. Vor allem im Osten steigen die Temperaturen erneut auf bis zu 40 Grad. Schon in den Morgenstunden bleibt es vielerorts ungewöhnlich warm, während sich am Nachmittag vor allem im Bergland sowie im Waldviertel erste kräftigere Gewitter entwickeln.

Erst am Donnerstag zeichnet sich langsam eine Entspannung ab. Im Westen und entlang der Alpennordseite sorgen dichtere Wolken sowie Regenschauer und Gewitter bereits für etwas Abkühlung. Im Osten und Süden hält die Hitzewelle dagegen noch an, dort sind bei längerem Sonnenschein weiterhin bis zu 38 Grad möglich. Gleichzeitig steigt mit der schwülen Luft die Gefahr teils heftiger Gewitter.

Es wird angenehmer

Das Ende der extremen Hitze wird schließlich am Freitag erwartet. Dann gehen die Temperaturen im ganzen Land deutlich zurück und erreichen meist nur noch 20 bis 28 Grad, im Osten und Süden vereinzelt bis zu 31 Grad. Regenschauer und Gewitter sorgen zusätzlich für Abkühlung, begleitet von lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind.

Auch das Wochenende verläuft deutlich angenehmer. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 22 und 32 Grad. Neben sonnigen Abschnitten muss vor allem in den Alpen und im Süden immer wieder mit Regenschauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Damit endet die außergewöhnliche Hitzewelle nach mehreren Tagen mit Rekordtemperaturen.