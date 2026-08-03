Extreme Tropennacht: Hitzewelle wird noch schlimmer

Ganz Österreich und besonders der Osten des Landes leiden derzeit unter einer noch nie dagewesenen Hitzewelle. Vor den wohl heißesten Tagen aller Zeiten kommt, steht eine besonders heiße Nacht in Österreich bevor.

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Mit Ausnahme einiger Orte, an denen Gewitter für Abkühlung sorgen, ist Österreich derzeit der Hitze-Hotspot Europas. Selbst im Süden ist es nicht so heiß wie bei uns. Am Montag wurden mit 40,1 Grad in Wien Stammersdorf erstmals in der Hauptstadt über 40 Grad erreicht.

Doch der Höhepunkt der Hitzewelle ist noch lange nicht erreicht. Bereits am Dienstag könnte der ewige Hitze-Rekord fallen. Am 8. August 2013 wurden in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich damals undenkbare 40,5 Grad gemessen. Seitdem gab es bis heuer keinen weiteren Tag, an dem diese bedenkliche Marke überschritten wurde.

Heuer gab es allerdings schon vier Tage, an denen mindestens ein Ort in Österreich über 40 Grad vermelden musste. Die Geosphere Austria hat erst am Montag eine rote Hitzewarnung für den Osten des Landes ausgegeben. Der Grund, warum man bis jetzt gewartet hatte, war, dass die Nächte zuletzt um einiges kühler waren. Doch damit ist nun auch Schluss.

Extreme Tropennacht

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag kühlt es im Osten maximal auf 24 Grad ab. Damit gilt es offiziell als Tropennacht (ab 20 Grad). Realistischer sind Tiefsttemperaturen von 27 Grad, was eine extreme Belastung für den Körper bedeutet.

Rote Hitzewarnung der Geosphere Austria. © GeosphereAustria

Vor allem Kranke und Ältere benötigen nach derartig heißen Tagen eine Abkühlung, nun tritt diese allerdings erneut nicht ein. Dementsprechend wichtig wäre es, rechtzeitig vorzubeugen.

Experten empfehlen diese Verhaltensweisen: Direktes Sonnenlicht meiden und Kinder vor der Sonne schützen.

Meiden von verbauten und versiegelten Plätzen.

Nicht in der heißesten Tageszeit von 12 bis 16 Uhr nach draußen gehen.

Vorhänge und Jalousien schließen sowie die Fenster in der Nacht öffnen.

Anstrengungen und körperliche Aktivitäten vermeiden.

Luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung

Kühl duschen oder kalte Arm- & Fußbäder nehmen.

Zwei bis drei Liter Wasser, ungesüßten Tee trinken, keinesfalls Alkohol.

Wie lange die Hitzewelle anhält, trauen sich die Meteorologen derzeit allerdings nicht sagen. Einig sind sich alle, dass am Dienstag oder Mittwoch ein neuer Hitzerekord in Österreich fallen wird. Sogar Temperaturen über 41 Grad werden befürchtet.

Hitzewelle bleibt länger

Doch wie es dann weitergeht, ist unklar. Während einige Wettermodelle eine leichte Abkühlung versprechen, ist noch nicht sicher, dass die Hitzewelle vorbei ist. Auch am Donnerstag könnte man wieder mit Temperaturen um 40 Grad zu kämpfen haben und erst am Freitag soll es bei derzeitigen Prognosen langsam abkühlen.

Neben heftigen Gewittern sollen die Tageshöchstwerte dann bei 35 Grad liegen, der Hochsommer weicht allerdings dennoch nicht ab und wird uns noch einige Tage schwitzen lassen.