Mann lag auf Straße: Von Auto totgefahren

Der 34-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben.

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Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag in Kuchl im Salzburger Bezirk Hallein ereignet. Ein 34-jähriger Mann kam dabei ums Leben, nachdem er auf der Salzachtalstraße von einem Auto erfasst und überrollt worden war. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Lenker konnte nicht mehr ausweichen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei lag der 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn. Ein 36-jähriger Autofahrer bemerkte den Mann erst im letzten Moment und konnte trotz einer eingeleiteten Bremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Einsatzkräfte versuchten noch, das Opfer zu reanimieren, mussten jedoch wenig später den Tod des Mannes feststellen.

Obduktion angeordnet

Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Um die Ursache des Geschehens zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Verstorbenen an. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte.