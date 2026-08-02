Aus Auto gerettet
Betrunkener landete mit Cabrio in Salzach
Spektakulärer Unfall im Salzburger Pinzgau: Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße mit seinem Wagen in die Salzach gestürzt. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig selbst aus dem sinkenden Fahrzeug befreien und ans Ufer retten. Verletzt wurde er nach ersten Informationen nicht.
1,34 Promille und Großeinsatz
Laut Polizei hatte der Mann 1,34 Promille Alkohol im Blut. Zeugen berichteten, dass der Fahrer zunächst eine Vollbremsung hingelegt und anschließend mit durchdrehenden Reifen stark beschleunigt habe. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und stürzte in den Fluss. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war der Pkw bereits vollständig unter Wasser verschwunden.
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Um zu verhindern, dass das Fahrzeug von der Strömung mitgerissen wird, sicherten Wasserrettung, Feuerwehr und Arbeiter-Samariter-Bund den Wagen. Ein Einsatztaucher brachte zusätzliche Sicherungen an, bevor das Auto schließlich mit einer Seilwinde und einem Kranfahrzeug aus der Salzach geborgen werden konnte. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfalls.
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