15-Jährige angeschossen: Zwei Teenies festgenommen

Die beiden Jugendlichen hatten aus einer Wohnung in den Innenhof geschossen.

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Wien. Ein Abend mit Freundinnen endete für eine 15-Jährige in Favoriten im Spital: Die Jugendliche wurde im Innenhof einer Wohnhausanlage plötzlich von einem Projektil am Arm getroffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Gudrunstraße.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Beamten jene Wohnung ausfindig machen, aus der der Schuss abgegeben worden sein soll. Dort trafen sie auf einen 15-Jährigen und einen 17-Jährigen, die sich zunächst unkooperativ verhielten.

Im Laufe der Einvernahmen gestand der jüngere Verdächtige schließlich, mit einem Luftdruckgewehr aus einer Wohnung auf das Mädchen geschossen zu haben. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei neben dem Gewehr auch mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke und einen Würgedraht sicher. Beide Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen.

Operation nach Treffer

Die verletzte 15-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort entfernten Ärzte bei einer Operation ein sogenanntes Diabolo-Geschoss aus der Wunde. Das Projektil wurde als Beweismittel sichergestellt. Warum der Jugendliche auf das Mädchen schoss, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Was das Motiv betrifft, hüllten sich beide jedoch in Schweigen.