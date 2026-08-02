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In Wien-Favoriten

Mädchen (15) durch Schuss aus Wohnung verletzt

© APA/MAX SLOVENCIK
Die 15-Jährige wurde in einem Innenhof in der Gudrunstraße durch einen Schuss aus einer Wohnung verletzt.
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Schockierender Vorfall in einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten: Eine 15-Jährige ist von einem Luftdruckgewehr angeschossen und verletzt worden. Die Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Die 15-Jährige hielt sich gemeinsam mit Freundinnen im Innenhof einer Wohnhausanlage auf, als sie plötzlich von einem Projektil am Arm getroffen wurde. Dabei erlitt sie eine blutende Verletzung. Die Berufsrettung Wien versorgte das Mädchen zunächst notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurde bei einer Operation ein sogenanntes Diabolo-Eisengeschoss aus der Wunde entfernt.

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Zwei Jugendliche festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizisten anhand von Zeugenaussagen jene Wohnung ausfindig machen, aus der der Schuss abgegeben worden sein soll. Dort trafen die Beamten auf einen 15- und einen 17-Jährigen. Beide zeigten sich zunächst unkooperativ.

Nach intensiven Befragungen gestand der 15-Jährige schließlich, mit einem Luftdruckgewehr auf die Jugendliche geschossen zu haben. Zu seinem Motiv machte er keine Angaben.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten neben dem Luftdruckgewehr auch mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke sowie einen Würgedraht sicher. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.

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