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Albtraum-Test

Danso fliegt nach nur 3 Minuten vom Platz

Schiedsrichter zeigt einem Tottenham-Spieler bei einem Fußballspiel die rote Karte.
© Getty Images
Der ÖFB-Star muss einen schweren Rückschlag hinnehmen.
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Für Kevin Danso verlief der Testspiel-Kracher zwischen Tottenham Hotspur und Chelsea alles andere als nach Wunsch. Der österreichische Nationalspieler wurde beim Duell in Sydney zur Halbzeit eingewechselt – und erlebte nur wenige Minuten später einen rabenschwarzen Auftritt.

Bereits drei Minuten nach seiner Einwechslung unterlief dem Innenverteidiger ein folgenschwerer Fehler. Danso ließ einen Ball passieren, sodass Chelsea-Stürmer João Pedro dazwischengehen konnte. Um den Brasilianer am Durchbruch zu hindern, blieb dem 27-Jährigen nur noch die Notbremse. Der Schiedsrichter zeigte sofort die Rote Karte – das Testspiel war für Danso nach nur wenigen Minuten wieder beendet.

Ein Fußballspieler verlässt nach einer Roten Karte das Spielfeld in einem Stadion.
© Getty Images

Rückschlag

Der Platzverweis kommt für den ÖFB-Legionär zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Nach den Verpflichtungen von Jan Paul van Hecke und Marcos Senesi ist der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung bei Tottenham deutlich größer geworden. Mit Micky van de Ven, Kapitän Cristian Romero und Danso kämpfen derzeit gleich fünf Spieler um die Plätze im Abwehrzentrum.

Trotz Unterzahl durfte Tottenham am Ende dennoch jubeln. Richarlison erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1-Erfolg. Zuvor hatte Sandro Tonali die Spurs in Führung gebracht, ehe Estevão für Chelsea ausgleichen konnte.

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