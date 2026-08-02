Neuer Transfer-Knall um David Alaba (34)

Ein absoluter Top-Klub zeigt Interesse am ÖFB-Kapitän.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach seinem Aus bei Real Madrid ist David Alaba weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein. Nachdem sich Inter Mailand zuletzt für John Stones und damit gegen David Alaba entschieden hat, könnte nun ausgerechnet Lokalrivale Milan ernst machen.

Wie das Portal "Milan News 24" berichtet, zeigen die Rossineri großes Interesse am Österreicher. Der neue Trainer Ruben Amorim ist auf der Suche nach erfahrenen Spielern in der Defensive, wobei Alaba ein perfekter Kandidat sei. Dem Bericht zufolge könnte sich Milan einen Einjahresvertrag für den 34-Jährigen vorstellen.

Alaba wurde Ende Mai bei Real verabschiedet © AFP

Viele Gerüchte

Eine offizielle Bestätigung für das Transfergerücht gibt es allerdings nicht. Zuletzt wurde Alaba auch mit Galatasaray Istanbul sowie Vereinen aus der nordamerikanischen MLS und aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Alaba selbst ließ sich bisher noch nicht in die Karten blicken, wo er seine Karriere fortsetzt. "Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klubebene. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt", sagte er nach dem WM-Aus gegen Spanien.