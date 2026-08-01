Real verspielt 2:0-Führung bei Mourinho-Rückkehr

Die zweite Ära von Jose Mourinho als Trainer von Real Madrid hat am Samstag in Klagenfurt mit einem 2:2 im ersten offiziellen Testspiel gegen AC Fiorentina begonnen.

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Die Madrilenen traten im Gegensatz zu den Italienern vor 30.000 Zuschauern im praktisch ausverkauften Wörthersee Stadion bei weitem nicht in Bestbesetzung an. Die Real-Tore erzielten Endrick (12.) und der erst 18-jährige Alexis Ciria (24.), Fiorentina kam durch Roberto Piccoli (41.) und Moise Kean (58.) zurück.

Bei Real fehlten viele große Namen, darunter Stürmerstar Kylian Mbappe, Englands Mittelfeld-Ass Jude Bellingham, Torhüter Thibaut Courtois oder Offensivmann Vinicius Junior. Sollten mit Letzterem in den kommenden Tagen keine Fortschritte in den Gesprächen über eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages erzielt werden, könnte er laut Medienberichten transferiert werden. Arsenal gilt als möglicher Interessent. Auch Real-Neuzugang Marc Cucurella weilte zwei Wochen nach dem WM-Titel mit Spanien noch auf Urlaub.

2:0-Führung reichte Real nicht

Federico Valverde führte die "Königlichen" bei mehr als 30 Grad Celsius als Kapitän aufs Feld. Dort gab es vor Spielbeginn eine Schweigeminute für den in der Nacht auf Freitag verstorbenen früheren AC-Milan-Abwehrchef Franco Baresi. Für den ersten spielerischen Höhepunkt sorgte Real-Jungstar Endrick, der Fiorentina-Torhüter David de Gea nach Zuspiel von Alvaro Carreras überwand. Ciria legte nach Vorarbeit von Eduardo Camavinga das 2:0 nach, Piccoli gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer.

Nach einer starken ersten Hälfte ließ Real nach Seitenwechsel deutlich nach. Dem italienischen Teamstürmer Kean gelang der Ausgleich für das Team von Ex-Weltmeister Fabio Grosso. Beide Mannschaften reisten unmittelbar nach Spielende aus Klagenfurt ab. Real bestreitet seinen nächsten Test kommenden Samstag in Budapest gegen Ferencvaros, der Ligastart gegen Espanyol Barcelona steht für das Ex-Team von ÖFB-Kapitän David Alaba am 22. August auf dem Programm. Fiorentina startet zwei Tage später bei der AS Roma.