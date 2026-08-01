"Nicht so gut" - Flick watscht Adeyemi ab

Der Einstand von Karim Adeyemi im Trikot des FC Barcelona verlief noch nicht nach Wunsch.

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Beim 2:2 im Testspiel gegen Birmingham City stand der deutsche Nationalspieler erstmals in der Startelf der Katalanen, konnte seinen neuen Trainer Hansi Flick jedoch noch nicht überzeugen.

Adeyemi begann auf der rechten Außenbahn und trug erstmals das Barça-Trikot mit der Rückennummer 14. Nach 45 Minuten war sein Arbeitstag bereits beendet, als Flick zur Halbzeit gleich mehrere Wechsel vornahm. Die Auswechslung war offenbar bereits vor dem Spiel geplant, dennoch fiel die Leistung des Neuzugangs eher durchwachsen aus.

Vor allem vor dem zwischenzeitlichen 0:1 unterlief Adeyemi ein Fehlpass in der eigenen Hälfte. Nur wenige Sekunden später nutzte Birmingham den Ballverlust zur Führung.

Deutliche Worte

Nach dem Spiel fand Flick deutliche Worte für den 24-Jährigen, ohne die Erwartungen an seinen Neuzugang grundsätzlich infrage zu stellen. "Viele Dinge waren nicht so gut. Das ist das, was ich sagen kann", erklärte der Barça-Coach auf der Pressekonferenz. Gleichzeitig betonte er, dass deutlich mehr in Adeyemi steckt: "Er hat mehr Potenzial, das er zeigen kann."

Der deutsche Trainer verwies allerdings auch darauf, dass der Offensivspieler erst seit einer Woche mit der Mannschaft trainiert und deshalb noch Zeit brauche, um sich einzufinden. "Aber er ist auch erst die erste Woche im Training, daher ist es normal", sagte Flick. Im Trainingsalltag habe er bereits einen besseren Eindruck gewonnen: "Im Training finde ich Karim viel besser. Ich denke, er kann uns viel geben."

Für Adeyemi bietet sich schon am kommenden Wochenende die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen. Dann trifft Barcelona in weiteren Testspielen auf Udinese Calcio und Nottingham Forest, wo der Offensivspieler seine Qualitäten erneut unter Beweis stellen kann.