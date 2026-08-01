Real-Stars im Schlosshotel Velden angekommen

Die Königlichen bestreiten heute ein Testspiel in Klagenfurt.

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Real Madrid zieht es in der Sommer-Vorbereitung einmal mehr nach Österreich. Der spanische Fußball-Rekordmeister reist wie auch 2025 für ein Testspiel an. Nach Innsbruck vergangenes Jahr sind die "Königlichen" diesmal in Klagenfurt zu sehen. Gespielt wird am Samstag (18.00 Uhr) nicht gegen einen Club aus der Bundesliga, sondern gegen den italienischen Serie-A-Verein Fiorentina.

Die Königlichen sind bereits in Kärnten angekommen und checkten im Schlosshotel Velden ein. Nach wenigen Stunden Ruhe geht es dann direkt zum Stadion nach Klagenfurt.

Stars fehlen

Das Faninteresse ist groß, obwohl viele Stars der Spanier nach den Einsätzen bei der WM fehlen. Dazu zählen der von Chelsea verpflichtete Weltmeister Marc Cucurella, der französische WM-Schützenkönig Kylian Mbappe, seine Landsleute Aurelien Tchouameni und Ibrahima Konate sowie das englische Mittelfeldass Jude Bellingham und der belgische Tormann Thibaut Courtois. Keine Rolle spielen im Ensemble des zurückgekehrten Startrainers Jose Mourinho kann auch Raul Asencio wegen einer Muskelverletzung. Nicht fit sind zudem Eder Militao, Ferland Mendy und Rodrygo. Wohl nicht mehr zu sehen sein wird auch Stürmer Gonzalo Garcia, der Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Club Fulham steht. Ob der brasilianische Flügelflitzer Vinicius Junior dabei sein wird, wird sich erst zeigen.

2025 gab es 4:0-Sieg gegen WSG Tirol

Zu rechnen ist mit einem Einsatz von Antonio Rüdiger und Endrick, die zuletzt ins Training einstiegen. Auch auf Akteure wie Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen oder Arda Güler, die allesamt schon zuletzt in Tests dabei waren, dürfen sich die Anhänger freuen. Mit 30.000 passen fast doppelt so viele ins nahe dem Wörthersee gelegene Stadion, als das 2025 beim 4:0-Erfolgs Reals gegen die WSG Tirol der Fall war. Damals war Real schon kurz vor dem Saisonstart und daher auch vor 15.732 Anhängern im Tivoli Stadion Tirol mit allen Stars angetreten. Diesmal ist noch genug Zeit, um für den Ernstfall zu proben. Das erste Ligaspiel bei Espanyol Barcelona ist erst am 22. August angesetzt.

In Klagenfurt testete das "weiße Ballett" auch schon 2021 gegen einen renommierten Gegner, damals hatte es gegen AC Milan eine Nullnummer gegeben. Die Zeiten, in denen Real für ein Trainingslager in Österreich gastierte, sind hingegen längst vorbei. Bis 2008 hatten die Spanier fünf Mal in Folge in der Sommer-Vorbereitung im Schloss Pichlarn in Irdning residiert. Wie 2025 reist der Ex-Club von ÖFB-Star David Alaba erst am Spieltag zu der neuerlich von der Hamburger Agentur Onside Sports organisierten Partie an und danach gleich wieder in die Heimat. Medienaktivitäten sind keine geplant. Die Italiener mit dem spanischen Tormann-Routinier David de Gea kommen bereits am Freitag und reisen auch nach Spielschluss ab.