Liveticker
Hitze-Hotspots: Hier hat es jetzt schon 36,5 Grad
Ganz Österreich stöhnt weiterhin unter der Mega-Hitze. Gestern wurde an der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen - damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen. Auch heute wird es vor allem im Osten des Landes enorm heiß, im Westen steigt hingegen die Gewitter-Gefahr.
+++ LIVE-Ticker +++
35-Grad-Marke geknackt
Schon zu Mittag wurde die 35-Grad-Marke geknackt. Aktuell ist es mit 35,3 Grad in Mattersburg und Lutzmannsburg am heißesten.
Höhepunkt noch nicht erreicht
Am Dienstag und Mittwoch könnten die Temperaturen sogar auf 41 Grad steigen. Damit würde auch der Allzeit-Rekord (40,5 Grad) geknackt werden.
Hitze-Hotspots
- Lutzmannsburg: 34.8 Grad
- Mattersburg: 34,7 Grad
- Bad Deutsch-Altenburg: 34,3 Grad
- Güssing: 34,1 Grad
Waldbrand-Gefahr
Die Waldbrandsituation in Europa hat sich im Juli deutlich verschärft. Vom 10. bis zum 20. Juli - also an elf aufeinanderfolgenden Tagen - wurden täglich durchschnittlich rund 225 Quadratkilometer von Bränden zerstört, geht aus dem Waldbrand-Monitoring des italienischen Instituts für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) hervor. Das ist mehr als die halbe Fläche Wiens. Besonders betroffen von der starken Zunahme der verbrannten Flächen sind Spanien, Frankreich und Italien.
395 Hitzetote im Juni
Im heurigen Juni sind in Österreich rund 400 Menschen aufgrund der außergewöhnlich hohen Hitzebelastung gestorben. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat erstmals schon während des Sommers die hitzeassoziierte Sterblichkeit geschätzt und geht für den Juni 2026 von 395 Opfern aus. Das ist mit Abstand der höchste Wert in einem Juni in den vergleichbaren Auswertungen seit 2017, berichtete das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung.
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