Thiem scheitert nach Marathon-Tag an US-Boy Fritz

Nach Abbruch in München: Thiem dreht Spiel gegen Hüsler Dominic Thiem hat das München-Achtelfinale gegen den Schweizer Huesler gedreht. Das Spiel musste am Donnerstag bei 5:7, 3:3 wege Dunkelheit abgebrochen werden. Am Freitag gewinnt der Niederösterreicher das Spiel 5:7, 6:4, 6:4 und trifft noch am Freitag im Viertelfinale auf US-Boy Taylor Fritz.