Schock-Prognose: Jetzt wird es noch heißer!

Nun könnte sogar der Allzeit-Rekord gesprengt werden.

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Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich am Freitag weitere Hitzerekorde beschert. Wie berichtet, wurden am Freitagnachmittag an der Messstelle Wieselburg in Niederösterreich 40,3 Grad gemessen. Damit wurde der 43 Jahre alte Juli-Rekord gebrochen - am 27. Juli 1983 wurden in Dellach im Drautal (Kärnten) 39,7 Grad registriert.

Damit ist die Hitzewelle aber noch keineswegs zu Ende – am Dienstag oder Mittwoch könnte sogar der Allzeit-Rekord (40,5 Grad) fallen. Den aktuellen Prognosen zufolge steigen die Temperaturen auf 40, womöglich 41 Grad - so heiß war es in Österreich noch nie!

Die Prognose im Detail

Am Samstag bleibt es vor allem in Ostösterreich hochsommerlich heiß. Neben viel Sonne ziehen immer wieder Wolken durch, bereits am Vormittag sind erste Schauer und Gewitter möglich. Im Laufe des Tages nimmt die Gewittertätigkeit zu, besonders im Bergland können sich heftige Gewitter entwickeln. Nach den Gewittern frischt der Wind teilweise stürmisch auf. Die Temperaturen erreichen 26 bis 34 Grad im Westen, im Osten 28 bis 37 Grad – ganz im Osten sind bis zu 38 Grad möglich. Dazu bleibt es vielerorts schwül.

Auch in der Nacht auf Sonntag bleibt die Wetterlage angespannt. Zunächst sind vor allem in Tirol, Salzburg und Unterkärnten noch kräftige Gewitter möglich. Während der Osten den Tag häufig sonnig und heiß ausklingen lässt, ziehen in anderen Regionen weitere Schauer durch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 Grad im Osten und etwa 14 Grad im Lungau.

Bis zu 41 Grad

Am Sonntag geht die Hitze unvermindert weiter. Zwar gibt es zeitweise Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter, die Hitzepole bleiben aber in Ostösterreich. Dort werden bis zu 36 Grad erwartet, im Bergland sind erneut kräftige Gewitter möglich.

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Zu Wochenbeginn verschärft sich die Situation erneut. Am Montag scheint meist die Sonne, die Temperaturen steigen im Osten auf bis zu 39 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch bleibt die extreme Hitze bestehen: Verbreitet werden 32 bis 38 Grad erwartet, im Osten sind sogar bis zu 40 Grad möglich. Womöglich steigen die Temperaturen sogar auf 41 Grad – damit würde der Allzeit-Rekord geknackt werden.