Hirscher holt Ski-Yamal

Marcel Hirscher ist immer für eine Überraschung gut. Während sich der Ski-Superstar auf sein Comeback vorbereitet, wartet er mit seiner Skifirma Van Deer mit einer spannenden Verpflichtung auf.

"Eigentlich müssen wir nicht groß aufrüsten", schmunzelt Hirschers PR-Mann Dominic Tritscher angesichts der Resonanz um das Comeback von Marcel Hirscher (35) unter holländischer Flagge. Da passt es, dass es sich bei der neuen Van-Deer-Verpflichtung um einen No-Name handelt. Oder sagt Ihnen der Name Aleix Aubert Serracanta was?

"Spanish Vibes"

"Bienvenido, @aleixaubert!", postet Van Deer anlässlich der Verpflichtung des Südländers auf Instagram. "Excited to have some Spanish vibes in our team. See you on the slopes!"

Spanish Vibes? Aleix Aubert Serracanta ist 19 Jahre jung und gilt als DAS Ski-Talent in Spanien. Quasi der Ski-Yamal. Erst vor wenigen Wochen gab der Youngster bei den offenen Andorra-Meisterschaften eine Talentprobe ab: Er belegte im Riesentorlauf, bei dem der frühere Weltcup-Sieger Victor Muffat-Jeandet (FRA) Zweiter hinter Davide Seppi (ITA) wurde, Platz 5. Und das mit Startnummer 51 (und auf Rossignol-Skiern)!

Mit ähnlich hohen (oder noch höheren) Startnummern wird sich Hirscher beim Comeback nach vorne arbeiten müssen. Noch hält sich der 35-jährige Rekord-Weltcupsieger über seine konkreten Renn-Pläne bedeckt. Aber die August-Rennen in Neuseeland mit der Möglichkeit, billige FIS-Punkte zu sammeln, rücken näher. Und wer weiß: Vielleicht tut ein unbeschwerter Ski-Yamal Marcel als Sparringspartner gut!