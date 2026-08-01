23-Jähriger angegriffen
Axt-Attacke mitten in Krems
Erst als Passanten dazwischen gingen, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete mit einem E-Scooter. Der Mann wurde im Zuge einer Fahndung im Bereich des Bahnhofsplatzes vorläufig festgenommen. Er hatte die Axt nicht mehr bei sich und bestritt die Vorwürfe. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Horn erlitt Blessuren.
Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 14.40 Uhr im Stadtgebiet. Der 40-jährige Kremser wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.
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