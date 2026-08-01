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23-Jähriger angegriffen

Axt-Attacke mitten in Krems

Luftaufnahme von Krems an der Donau mit roten Dächern und umliegenden Hügeln im Hintergrund.
© Getty Images
Ein 40-Jähriger hat am vergangenen Mittwoch in Krems einen 23-Jährigen mit Schlägen traktiert und offenbar versucht, ihn mit einer Axt zu verletzen.
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Erst als Passanten dazwischen gingen, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete mit einem E-Scooter. Der Mann wurde im Zuge einer Fahndung im Bereich des Bahnhofsplatzes vorläufig festgenommen. Er hatte die Axt nicht mehr bei sich und bestritt die Vorwürfe. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Horn erlitt Blessuren.

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 14.40 Uhr im Stadtgebiet. Der 40-jährige Kremser wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

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