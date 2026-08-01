Bis 41 Grad möglich
Österreich-Rekord fällt mit 65 % Wahrscheinlichkeit
Laut aktuellen Prognosen des Wetterportals "Tauernwetter" vom Samstag könnte am Montag oder Dienstag der Allzeitrekord von 40,5 Grad fallen. Dieser Höchstwert wurde am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg aufgestellt. Nun zeichnet sich ab, dass an bis zu drei Tagen in Folge die 40-Grad-Marke erreicht werden könnte.
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Fällt der nächste Hitze-Rekord?
Das Wetterportal hält es mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent für relativ wahrscheinlich, dass der Hitze-Rekord spätestens am Dienstag fällt. Für diesen Tag rechnen hochauflösende Modelle damit, dass die 40 Grad nicht nur vereinzelt, sondern verbreitet überschritten werden. Betroffen sein könnten das Weinviertel, Industrieviertel, Mostviertel, das Wiener Becken, das Burgenland sowie die Südsteiermark.
Modelle zeigen extreme Hitze-Rekord Werte
Einzelne Modellläufe würden laut "Tauernwetter" für Dienstag sogar Spitzenwerte von bis zu 42 Grad (!) zeigen. Das Portal stuft diese Werte am Rand der Modellreichweite jedoch als sehr fraglich ein, da sie in den Folgetagen oft heruntergerechnet werden. Zudem könnte die 40-Grad-Marke am Dienstag, wenn auch eher unwahrscheinlich, im oberösterreichischen Zentralraum sowie im Kärntner Lavanttal und Jauntal ins Visier geraten.
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