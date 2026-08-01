Österreich-Rekord fällt mit 65 % Wahrscheinlichkeit

Ein historischer Hitze-Rekord könnte Österreich bevorstehen. Wettermodelle sagen für Anfang der Woche extrem hohe Temperaturen voraus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Laut aktuellen Prognosen des Wetterportals "Tauernwetter" vom Samstag könnte am Montag oder Dienstag der Allzeitrekord von 40,5 Grad fallen. Dieser Höchstwert wurde am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg aufgestellt. Nun zeichnet sich ab, dass an bis zu drei Tagen in Folge die 40-Grad-Marke erreicht werden könnte.

Fällt der nächste Hitze-Rekord?

Das Wetterportal hält es mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent für relativ wahrscheinlich, dass der Hitze-Rekord spätestens am Dienstag fällt. Für diesen Tag rechnen hochauflösende Modelle damit, dass die 40 Grad nicht nur vereinzelt, sondern verbreitet überschritten werden. Betroffen sein könnten das Weinviertel, Industrieviertel, Mostviertel, das Wiener Becken, das Burgenland sowie die Südsteiermark.

Modelle zeigen extreme Hitze-Rekord Werte

Einzelne Modellläufe würden laut "Tauernwetter" für Dienstag sogar Spitzenwerte von bis zu 42 Grad (!) zeigen. Das Portal stuft diese Werte am Rand der Modellreichweite jedoch als sehr fraglich ein, da sie in den Folgetagen oft heruntergerechnet werden. Zudem könnte die 40-Grad-Marke am Dienstag, wenn auch eher unwahrscheinlich, im oberösterreichischen Zentralraum sowie im Kärntner Lavanttal und Jauntal ins Visier geraten.