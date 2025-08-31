Glasner mit Palace weiter ungeschlagen

Crystal Palace liegt als Achter vor beiden Großclubs. Das Glasner-Team ist nach drei Ligapartien als einer von nur noch drei Clubs ungeschlagen und holte in Birmingham den ersten Sieg.

Ein Elfmeter von Jean-Philippe Mateta nach Foul an Daichi Kamada brachte die Londoner vor der Pause auf die Siegerstraße (21.).

Nach Seitenwechsel erhöhte Kapitän Marc Guehi, der den FA-Cup-Sieger zu Transferschluss am Montag noch in Richtung Liverpool verlassen könnte, mit einem sehenswerten Schuss ins lange Kreuzeck (68.). Für den Schlusspunkt sorgte Ismaila Sarr nach einem Einwurf per Kopf (78.). Villa hatte in der Vorsaison noch das Viertelfinale der Champions League erreicht