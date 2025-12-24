Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Marcus Mann
© Getty

Suche beendet

Weihnachts-Überraschung: Salzburg holt Mann als neuen Sportchef mit Millionen-Ablöse

24.12.25, 14:35
Teilen

Genau zu Weihnachten ist die Suche nach einem neuen Sportdirektor in Salzburg beendet.

Die Klub-Bosse in Salzburg hatten es angekündigt, nun ist es fix. Die Suche nach einem Sportdirektor ist genau zu Weihnachten offiziell beendet. Dafür greift der heimische Liga-Krösus tief in die Tasche.

Marcus Mann kommt vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 und soll die Bullen in eine erfolgreiche Zukunft führen. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Wenn man wie ich viereinhalb Jahre beim selben Klub gearbeitet hat, fällt einem der Abschied schwer. Doch schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl", meint der neue Bullen-Sportchef.

Die Ablöse für Mann soll laut Medienberichten 2 Millionen Euro betragen. Damit wird die Lücke in der Geschäftsführung der Mozartstädter geschlossen, die seit Mitte Oktober durch den unrühmlichen Abgang von Rouven Schröder entstanden war. "Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden", so Geschäftsführer Stephan Reiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden