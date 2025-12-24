Weihnachts-Überraschung: Salzburg holt Mann als neuen Sportchef mit Millionen-Ablöse

Genau zu Weihnachten ist die Suche nach einem neuen Sportdirektor in Salzburg beendet.

Die Klub-Bosse in Salzburg hatten es angekündigt, nun ist es fix. Die Suche nach einem Sportdirektor ist genau zu Weihnachten offiziell beendet. Dafür greift der heimische Liga-Krösus tief in die Tasche.

Marcus Mann kommt vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 und soll die Bullen in eine erfolgreiche Zukunft führen. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Wenn man wie ich viereinhalb Jahre beim selben Klub gearbeitet hat, fällt einem der Abschied schwer. Doch schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl", meint der neue Bullen-Sportchef.

Die Ablöse für Mann soll laut Medienberichten 2 Millionen Euro betragen. Damit wird die Lücke in der Geschäftsführung der Mozartstädter geschlossen, die seit Mitte Oktober durch den unrühmlichen Abgang von Rouven Schröder entstanden war. "Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden", so Geschäftsführer Stephan Reiter.