Mutiger Tankstellen-Mitarbeiter vertrieb Räuber

Der bewaffnete Mann verließ den Shop ohne Beute. Von ihm fehlt bisher jede Spur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. In der Nacht auf Sonntag hat ein Mitarbeiter einer Tankstelle einen Räuber vertrieben. Gegen 23 Uhr betrat ein bewaffneter Mann das Geschäft und forderte vom Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter ließ sich jedoch nicht einschüchtern und verweigerte die Forderung des Räubers.

Nachdem der Angestellte kein Geld herausgab, brach der Unbekannte den Überfall ab. Der Bewaffnete verließ die Tankstelle und flüchtete, ohne etwas zu erbeuten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Polizei sucht den Räuber

Die Polizei leitete unmittelbar nach dem missglückten Überfall Ermittlungen ein. Der flüchtige Täter ist weiterhin unbekannt. Nun wird geprüft, ob Hinweise oder Spuren zur Ausforschung des Mannes führen. Die Ermittlungen dauern an.