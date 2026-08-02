"Paw Patrol" droht im neuen Film das schwerste Abenteuer

Die beliebte Welpentruppe Paw Patrol kehrt mit einem neuen Animationsfilm zurück. Auf einer abgelegenen Insel wartet ihr bisher gefährlichstes Abenteuer.

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Am Donnerstag kommt der neue Animationsfilm "Paw Patrol: Der Dino Film" in die Kinos. Nach einem Schiffbruch strandet die Paw Patrol zusammen mit ihrem menschlichen Freund Ryder auf einer gar nicht so einsamen Insel.

Paw Patrol: Der Dino Film © Constantin Film Österreich

Paw Patrol trifft auf Dinosaurier

Auf dem Eiland tummeln sich nämlich zahlreiche Dinosaurier. Das Leben für die Welpentruppe bleibt damit äußerst aufregend, denn die tierischen Helden müssen sich in der fremden Umgebung schnell zurechtfinden.

Paw Patrol: Der Dino Film © Constantin Film Österreich

Gefährlicher Einsatz im Dino Film

Als dann auch noch Erzfeind Bürgermeister Humdinger auftaucht, um auf der Insel Ressourcen abzubauen, muss die Truppe eingreifen. Die Welpen sehen sich daraufhin ihrem bisher gefährlichsten Abenteuer gegenüber.