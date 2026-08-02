Der Dino Film
"Paw Patrol" droht im neuen Film das schwerste Abenteuer
Am Donnerstag kommt der neue Animationsfilm "Paw Patrol: Der Dino Film" in die Kinos. Nach einem Schiffbruch strandet die Paw Patrol zusammen mit ihrem menschlichen Freund Ryder auf einer gar nicht so einsamen Insel.
Paw Patrol trifft auf Dinosaurier
Auf dem Eiland tummeln sich nämlich zahlreiche Dinosaurier. Das Leben für die Welpentruppe bleibt damit äußerst aufregend, denn die tierischen Helden müssen sich in der fremden Umgebung schnell zurechtfinden.
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Gefährlicher Einsatz im Dino Film
Als dann auch noch Erzfeind Bürgermeister Humdinger auftaucht, um auf der Insel Ressourcen abzubauen, muss die Truppe eingreifen. Die Welpen sehen sich daraufhin ihrem bisher gefährlichsten Abenteuer gegenüber.
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