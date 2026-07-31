Traumstart! "Spider-Man" bricht schon alle Rekorde

"Spider-Man" ist der Kinohit des Sommers. Das neue Abenteuer "Brand New Day" pulverisiert schon in den ersten Tagen alle Rekorde und lässt damit schon "Toy Story" zittern.

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Über 50 Millionen Dollar Kassa alleine mit den Previews in den USA, der umsatzstärkste Starttag seit Dezember 2019 in Deutschland mit rund 295.000 Besuchern und volle Kinosäle in Österreich. Das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" legt einen absoluten Traumstart hin. Und stellt damit die konservativen Prognosen von rund 195 Millionen Dollar am Wochenende in den USA bereits ad absurdum. Mittlerweile geht man in Hollywood bereits von 260 bis 300 Millionen Dollar aus! Also vom besten Kinostart des Jahres.

Bester Kinostart des Jahres!

Alle Erinnerungen gelöscht: MJ (Zendaya) kennt Spider-Man Peter Parker nicht mehr. © Sony Pictures

Der Hype ist unglaublich: Rekorde in China (37,4 Millionen Dollar am Starttag), Frankreich (650.000 Preview-Tickets) oder Italien (6,93 Millionen Dollar Kassa mit den Previews). Das deutet auf ein weltweites Wochenendergebnis von rund 800 Millionen Dollar. Damit würde "Spider-Man" gleich auf Platz 4 der Jahrescharts hochstürmen. Vorbei an "Die Odyssee" (696 Millionen) und bereits in Schlagdistanz von "Toy Story 5", das ja mit 1,029 Milliarden Dollar noch der erfolgreichste Film des Jahres ist.

Spider-Man punktet mit Mega-Action & großen Emotionen

Der Punisher kommt Spider-Man in "Brand New Day" zur Hilfe. © Sony Pictures

Der neue Spider-Man Hype ist berechtigt, liefert das 150-minütige Epos "Brand New Day" unter der Regie von Destin Daniel Cretton doch eine bildgewaltige Story voll Action und Emotionen. Spider-Man Peter Parker (Tom Holland) beschützt New York als gefeierter Held hat aber nach dem Zauber von Dr. Strange der seine Freunde rund um Ned (Jacob Batalon) vergessen ließ, dass er existiert mit Einsamkeit zu kämpfen. Aus der Distanz beobachtet er seine Flamme MJ (Zendaya). Dann taucht plötzlich ein unsichtbarer und nahezu unüberwindbarer Telepathie-Mutant auf, der ihn vor ganz neue Herausforderungen stellt. Auch in puncto Herzschmerz. Zum Glück kommen der Punisher (Jon Bernthal) und auch Hulk (Mark Ruffalo) zur Hilfe.

Auch Hulk ist in "Spider-Man: Brand New Day" mit dabei. © Sony Pictures

Großes Blockbuster Kino, das nach einer Fortsetzung schreit. ACHTUNG SPOILER. In der kurzen Post-Credit-Szene wird diese auch ganz Schwarzenegger-like angekündigt. "Spider-Man will be back!"