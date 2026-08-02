Feuer in Wohnung: Mehrere Bewohner evakuiert

Ein Wohnungsbrand hat am Samstagabend in Wien-Favoriten einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gegen 21.30 Uhr brach am Samstagabend in einer Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses in der Laxenburger Straße ein Feuer aus. Mehrere Einsatzkräfte rückten umgehend aus, um den Brand zu bekämpfen und die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

© Viyana Manset Haber

Sieben Personen gerettet

Die Löscharbeiten wurden unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Zwei Löschleitungen mussten von außen eingesetzt werden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt rettete die Berufsfeuerwehr sieben Personen aus dem Gebäude. Weitere Bewohner wurden von der Berufsrettung und einer Sondereinsatzgruppe betreut. Insgesamt mussten neun Menschen versorgt werden.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet und das Gebäude gesichert. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.