Großeinsatz
Feuer in Wohnung: Mehrere Bewohner evakuiert
Gegen 21.30 Uhr brach am Samstagabend in einer Wohnung im ersten Stock eines Wohnhauses in der Laxenburger Straße ein Feuer aus. Mehrere Einsatzkräfte rückten umgehend aus, um den Brand zu bekämpfen und die Bewohner in Sicherheit zu bringen.
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Sieben Personen gerettet
Die Löscharbeiten wurden unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Zwei Löschleitungen mussten von außen eingesetzt werden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt rettete die Berufsfeuerwehr sieben Personen aus dem Gebäude. Weitere Bewohner wurden von der Berufsrettung und einer Sondereinsatzgruppe betreut. Insgesamt mussten neun Menschen versorgt werden.
Nach rund eineinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet und das Gebäude gesichert. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.
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