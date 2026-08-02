Kurioses Video: ÖFB-Legionär bei Lyon vorgestellt

Innenverteidiger Felix Bacher wechselt für eine Ablösesumme von 4,3 Millionen Euro von Estoril Praia zu Olympique Lyon.

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Das gab der französische Traditionsclub am Sonntag bekannt. Der 25-jährige Tiroler unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2031.

Bacher war im Sommer 2024 von der WSG Tirol nach Portugal gegangen, wo er sich in den vergangenen zwei Saisonen als Stammspieler etablierte.

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Kurios ist das ganze aber aufgrund der Art, wie der Österreicher vorgestellt wurde. Auf den Social-Media-Accounts lief ein Video, wo Bacher als Gladiator ins Groupama Stadium der Lyonnais einläuft.